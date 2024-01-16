В 2023 году более 130 католических священников и монахов были арестованы, похищены или убиты

Согласно новому отчету о преследованиях христиан, опубликованному организацией Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде»), в течение 2023 года более 130 католических священников, монахов и верующих были арестованы, похищены или убиты, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

В отчете, опубликованном католической благотворительной организацией, зафиксировано как минимум 132 случая арестов, похищений и/или убийств, что немного выше, чем в отчете за предыдущий год, в котором было отмечено 124 случая.

В отчете отмечается, что рост в основном был вызван арестами со стороны «авторитарных правительств» — с 55 в 2022 году до 86 в 2023 году.

«Подавление президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой политического инакомыслия среди представителей духовенства было основной движущей силой преследований на протяжении всего года», — говорится в отчете. – «В 2023 году режим содержал под стражей 46 священнослужителей, в том числе двух епископов и четырех семинаристов. В их число вошли 19 священнослужителей, арестованных в декабре, в том числе епископ Сиуны Исидоро де Кармен Мора Ортега».

Согласно отчету, многие священники Никарагуа, арестованные до декабря, были либо освобождены, либо высланы из страны, и им было отказано во въезде. Правительство также освободило двоих священников, арестованных в декабре, но остальные 17 все еще находятся под стражей.

Епископ Роландо Альварес, арестованный в августе 2022 года и приговоренный к 26 годам тюремного заключения за отказ покинуть страну, также все еще находится под стражей.

Администрация Ортеги также изгнала некоторых монахинь, таких как миссионеры милосердия, и закрыла некоторые католические школы и средства массовой информации.

В отчете говорится, что в течение года в Китае в какой-то момент были арестованы 20 представителей католического духовенства. Однако в докладе также отмечается, что «подтвердить информацию практически невозможно», а некоторые из преследуемых представителей духовенства «остаются пропавшими без вести спустя многие годы». Согласно отчету, эта цифра может быть немного выше или ниже.

По меньшей мере пять католических священнослужителей и одна монахиня были арестованы в Индии в 2023 году, что в основном было вызвано законами, направленными против обращения в веру, которые, как отмечается в докладе, «препятствуют работе Церкви». Все они были освобождены, но им все еще могут быть предъявлены обвинения и даже грозит тюремное заключение.

Аресты также произошли в двух европейских странах. В докладе говорится, что в Беларуси были арестованы 10 представителей католического духовенства, трое из которых до сих пор находятся в тюрьме. Два греко-католических священника также якобы были арестованы российскими войсками на Украине, ни один из них не освобожден, утверждается в отчете, однако, никаких доказательств этого не представлено.

Согласно отчету, в 2023 году количество похищений священнослужителей и монахинь сократилось, но проблема «остается серьезной». Общее число похищенных представителей духовенства и монашествующих в 2023 году составило 33 человека, что меньше 54 в 2022 году.

Все похищения, кроме пяти, произошли в Нигерии, где религиозные и этнические конфликты сделали страну опасной для христиан. В числе 28 похищений, произошедших в стране, три похищения монахинь.

На Гаити также произошло два похищения. Один священник был похищен в Мали, а другой – в Буркина-Фасо. В Эфиопии была похищена монахиня.

Убийства католических священников и других представителей духовенства немного сократились: с 18 в предыдущем году до 14 в 2023 году. В их числе: 11 священников, один епископ, один монах и один семинарист. Однако половина этих убийств не были связаны с преследованием или имели неясные мотивы.

Из семи убийств, явно связанных с преследованием, три произошли в Нигерии. В числе убитых: священник Исаак Ачи и семинарист по имени Нааман Данлами, которые оба погибли в своих домах, сгоревших во время нападений. В числе жертв также Годвин Эз, брат-бенедиктинец, убитый похитителями.

Другие убийства, связанные с преследованием, включают убийство священника Памфили Нада в Танзании, который был убит психически неуравновешенным человеком. Священник Хавьер Гарсия Вильяфанья застрелен в Мексике. Священник Леопольд Фейен был зарезан в Демократической Республике Конго.

«Многие христиане, — отмечается в докладе, — и особенно духовенство и монашествующие, заплатили высокую цену за свою приверженность общему благу, правам человека и религиозной свободе в сообществах и странах, которым они служат».