В еду московских школьников добавят конфессиональности

В столичных школах может появиться религиозное спецпитание: идею раздачи ученикам постных, кошерных и халяльных бесплатных обедов обсуждают в Мосгордуме. По мнению некоторых депутатов, полномочия формировать подобное меню нужно отдать родительским комитетам. В Роспотребнадзоре говорят: в школьных столовых технически невозможно готовить несколько видов обедов. В столичной мэрии полагают, что постное меню неполноценно и может навредить здоровью детей.

С идеей ввести в школах питание по «религиозным стандартам» выступил на заседании комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений ее глава Антон Палеев, который сослался на «многочисленные обращения православной общественности». По подсчетам депутата, в Москве около 23 тыс. семей строго соблюдают православный пост, и соответствующую еду их члены могли бы получать в школах. Господин Палеев пояснил: речь идет о бесплатном питании и наряду с постными обедами оно может быть кошерным, халяльным и вегетарианским (для буддистов). Полномочия по формированию меню депутат предложил отдать родительским комитетам. «Мы не будем делать обязаловку»,— заверил он.

В 630 городских школах Москвы обучаются около 870 тыс. учеников. Бесплатное горячее питание получают более 485 тыс. школьников (в том числе все учащиеся 1-4-х классов): в 2017 году на эти средства выделено 19,8 млрд руб. из московского бюджета.

Представители других конфессий идею поддержали. Первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов предложил реализовать ее по примеру компаний, поставляющих питание авиаперевозчикам. Представитель Духовного управления мусульман РФ Гульфия Хабибуллина сказала, что некоторые продукты школьникам сейчас могут не давать из-за персональной аллергии, предложив использовать эту правовую схему и для организации халяльного питания. Представитель главного раввина РФ Александр Зальцман высказался за включение питания учеников по религиозным стандартам в санитарные правила и нормы. Возражений не было и у уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича: «Это прямо соответствует нашей идеологии. Мы понимаем, что все дети разные, но хотим, чтобы они учились вместе». Заместитель главы столичного департамента национальной политики Константин Блаженов заявил, что готов помочь Мосгордуме с экономическим обоснованием задумки: «Нужно, чтобы это не был один поставщик, который по пробкам повезет по городу свою продукцию».

Впрочем, в большинстве городских школ нет технической возможности готовить сразу несколько видов обедов — скажем, постные, кошерные и стандартные: «Кухонные цеха построены по советским проектам, для готовки одного рациона»,— пояснил на слушаниях представитель Роспотребнадзора. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева и вовсе заключила: постное меню как минимум небезопасно для детей: по ее словам, в мясе, молоке и других животных белках, которые в пост предлагается исключить из рациона, есть незаменимые аминокислоты. Господин Палеев попытался возразить, что у него есть заключение других врачей, считающих постное меню достаточно разнообразным.

Зампред комиссии Мосгордумы по образованию Ольга Ярославская сочла, что продуктами по религиозным стандартам можно пополнить меню школьных буфетов, где подобная еда продается за дополнительные деньги. Это мнение разделяет и глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова, которая считает уместным реализовывать такую продукцию лишь старшеклассникам. А господин Зальцман предложил родителям контролировать покупки в школьном буфете c помощью электронных карточек учеников, выставив на них, например, ограничение на покупку любой еды, за исключением кошерной.

Источник: «Коммерсантъ»