Церковь причислила к лику блаженных японского мученика Укона, самурая Христова

Как мы уже сообщали, на днях Церковь причислила к лику блаженных японского мученика Юстуса Такаяму Укона, феодала и самурая, жившего в шестнадцатом веке. Святую Мессу с обрядом беатификации возглавил в Осаке префект ватиканской Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато.

Такаяма Укон родился в 1552 году и принял Крещение с именем Юстуса в возрасте 12 лет, когда его отец обратился в христианство благодаря проповеди святого Франциска Ксаверия. Будучи известным военным и политическим деятелем своего времени, Укон стремился к распространению христианства на своих землях: основывал духовные семинарии, помогал подготовке миссионеров и катехизаторов: большинство жителей принадлежащих ему территорий приняли веру во Христа.

В своей проповеди на Мессе беатификации кардинал Амато сказал:

«Он принял в сердце главное послание Иисуса: закон милосердной любви. Поэтому он был милостив к своим подданным, помогал бедным, нуждающимся самураям, основал Братство милосердия. Он посещал больных, был щедр в пожертвованиях, вместе со своим отцом Дарием помогал хоронить одиноких усопших, принося их тела к месту погребения. Всё это вызывало удивление и желание подражать».

Юстус Такаяма Укон был женат, у него было пятеро детей. Он выбрал путь изгнания на Филиппины, когда в 1587 году на страну обрушились жестокие антихристианские гонения. Кардинал Амато отметил:

«Воспитанный в чести и верности, он был истинным воином Христа, но не с оружием, которым он прекрасно владел, а с примером и словом. Верность Господу Иисусу настолько глубоко укоренилась в его сердце, что укрепляла его во время преследований, в изгнании и отвержении. Потеря привилегированного положения и жизнь в нищете и безвестности привели его не к отчаянию, но к спокойствию и даже радости, ибо он был верен обетам Таинства Крещения».

Источник: Радио Ватикана