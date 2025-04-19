Воскресение Христово — Пасха Господня

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года для христиан и самый большой церковный праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из еврейского языка и означает «прехождение», «избавление».

В этот день мы празднуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.