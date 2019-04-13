13 апреля. Святой Мартин I, Папа и мученик

Мартин I восседал на Престоле Святого Петра в эпоху Великих Вселенских Соборов. Пострадал за бесстрашное обличение монофелитской ереси, которой тогда придерживался император в Константинополе. Почитается как святой мученик в Католической Церкви и как Мартин Исповедник – в Церкви Православной. Его культ был издревле распространен на Руси. В настоящее время действуют освященные во имя Мартина Исповедника православные храмы в Москве, Архангельске и пригороде Севастополя Инкермане, а также католический храм Святого Мартина I в Евпатории.

Мартин родился около 590 г. в умбрийском городе Тудертума (ныне – Тоди, Италия). С юных лет он ощутил в себе призвание к служению Богу и, оставив родной город, отправился на учёбу в Рим. Став диаконом Римской Церкви, был назначен Папой Теодором I нунцием в Константинополе и исполнял эти обязанности вплоть до 649 г., когда он сам был избран клиром и народом на Святой Престол, ставший вакантным после смерти Теодора. Не дождавшись согласия от императора в Константинополе (его власть тогда формально распространялась на Рим), Мартин за несколько дней прошел иерархические степени пресвитера и епископа и воссел на Папском престоле.

В том же году Папа Мартин созвал в Риме заседавший на Латеранском холме Поместный собор, на котором присутствовали 105 епископов. Этот Собор осудил ересь монофелитов, утверждавших, что в Иисусе Христе при наличии двух естеств (Божественного и человеческого), существует только одна воля. Согласно же учению Католической (и Православной) Церкви, Богочеловек имеет два естества и две воли, причем Его человеческая воля подчинена Божественной и пребывает с ней в гармонии.

Латеранский собор издал 20 канонов против монофелитства на латинском и греческом языках. Они были впоследствии почти без изменений приняты VI Вселенским Собором и их считали лучшим и яснейшим изложением учения Вселенской Церкви. Собор анафематствовал покровительствовавших монофелитству епископов Феодора Фаранского, Кира Александрийского, Сергия, Пирра и Павла Константинопольских.

Папа Мартин разослал Соборные Акты всем епископам и императору Константу II, а верным Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов он отдельно адресовал энциклику, дабы предостеречь их против еретических патриархов Антиохии и Александрии. Епископ Рима объявил еретиком и незаконным пастырем нового Иерусалимского патриарха Сергия и передал управление Патриархатом Иоанну Филадельфийскому, направив в помощь ему четырех советников. Одновременно, «в силу апостольской власти, данной мне Христом через Петра, Святейшего и Корифея апостолов», он распространил полномочия своего викария Иоанна и на весь Антиохийский Патриархат.

Вскоре, однако, Папе Мартину пришлось подтвердить свою доктринальную бескомпромиссность и административную твердость собственной стойкостью в гонениях и в принятии страданий. В те же годы за аналогичные взгляды пострадал, подвергшись отсечению правой руки и урезанию языка, один из величайших церковных писателей, проницательный богослов и философ авва Хрисополитанский Максим Исповедник. В условиях, когда на Востоке временно восторжествовала монофелитская ересь, он с надеждой взирал на Римский Престол, усматривая в нем единственный светоч истины. Он, в частности, писал: «Со всех концов земли очи всех обращены на Святую Римскую Церковь в ожидании, что она прольет на всех лучезарный свет святых догматов наших отцов. Так как со времён воплощения Слова все христианские Церкви всего мира не имели и не имеют другого столпа и утверждения кроме этой великой Церкви». В другом своем письме Максим Исповедник утверждал, что для Константинопольского патриарха Пирра единственной возможностью доказать свое православие было бы «повиниться перед Святейшим Папой Римским, т. е. перед Апостольским Престолом, получившим от Самого Воплощенного Слова и от Святых Соборов власть над всеми Божьими Церквами во всём мире, а также право и власть вязать и решить всех и вся».



Сознавая, со своей стороны, всю значимость Римской Кафедры, император-еретик Констант II отправил в Рим своего наместника в Италии, экзарха Равенны Олимпия, чтобы заставить Папу подписать царский эдикт «Типос», запрещавший осуждение монофелитства. Ничего не добившись на этом поприще, Олимпий приказал одному из своих слуг убить Мартина. На Рождество Христово, когда Папа совершал ночное богослужение, наемный убийца вошёл в храм и с ножом в руке направился к алтарю, но внезапно ослеп. Римское духовенство и народ не сомневались, что таким чудесным образом Иисус Христос спас Своего Викария.

Спустя какое-то время Олимпий сам восстал против императора, склонив к мятежу значительную часть находившихся в его распоряжении воинов. Между тем, противники Папы Мартина в Константинополе возвели на него ложное обвинение: это якобы он подстрекал Олимпия к неповиновению законному государю. Новому императорскому экзарху Феодору Каллиопасу хитростью удалось заманить Понтифика в ловушку, силой посадить его на судно и тайно вывезти его из Рима. Это случилось в ночь с 18 на 19 июня 653 г. После трехмесячного плавания Мартина привезли на остров Наксос в Цикладском архипелаге в Эгейском море, где он целый год провел в темнице, будучи близок к смерти от болезней и переносимых лишений. 17 сентября 654 г. его доставили в Константинополь, причем подстрекаемая врагами Папы толпа встретила его насмешками и бранью.

Проведя в столичной тюрьме еще 93 дня, больной, тяжко страдающий от голода Понтифик, наконец, предстал перед судом. Больного старца принесли на носилках, но в суде ему грубо приказали подняться и отвечать стоя. Авторитет Престола Святого Петра был тогда настолько значим, в том числе и в Византии, что судьи не решились обвинить Римского Епископа в ереси, а вменяли ему в вину участие в мятеже Олимпия. Когда председательствующий в суде принуждал Папу Мартина оправдываться, тот начал свою защитительную речь словами: «Когда “Типос” был обнародован и послан в Рим…» Но префект Троил тут же прервал его: «Ты не должен говорить о вере, а только о восстании, в котором тебя обвиняют». Мартину ничего не оставалось как, по примеру Иисуса Христа, быть «агнцем безгласным», не отвечая на возводимые на него обвинения. Прозвучал обвинительный приговор, после чего Понтифик подвергся надругательству со стороны толпы: его волокли через весь город с цепью на шее и ввергли в темницу почти нагого, несмотря на суровую зиму. Пробыв в заключении еще 85 дней, он был отправлен в ссылку в Херсонес Таврический в Крыму, где его сознательно морили голодом и отказывали ему в медицинской помощи. Мучениям Святейшего Отца положила конец его кончина 16 сентября 655 г. (по другим данным – 13 апреля 656 г.). Тело мученика было предано земле близ Херсонеса в церкви Божьей Матери Влахернской, куда к его могиле вскоре стали стекаться многочисленные паломники. Позднее мощи Папы Мартина были перевезены в Рим, в храм Святого Мартина Турского.