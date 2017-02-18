Совместное использование Исаакиевского собора поможет разрешить конфликт вокруг него – источник

Социологические опросы показывают, что спор вокруг Исаакиевского собора можно решить путем компромисса при условии совместного использования объекта светскими властями и Русской Православной Церковью, сообщил «Интерфаксу» высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности.

«Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия Церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и Церковью», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. «Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть», — убежден собеседник «Интерфакса».

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при котором Исаакий гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников.

Источник назвал решение передать собор в ведение РПЦ поспешным. «Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства «в курсе сложившейся ситуации», — отметил он.

В январе правительство Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. При этом здание Исаакия останется в собственности города.

Противники передачи собора пытались оспорить решение Смольного, но их иски не были приняты к рассмотрению. Петиция в Интернете против передачи Исаакиевского собора набрала более 200 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге прошло несколько протестных акций.