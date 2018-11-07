Скончался выдающийся литургист, священник византийского обряда Роберт Тафт, SJ

Католический священник византийского обряда архимандрит Роберт Тафт скончался 2 ноября в Уэстоне (штат Массачусетс) в возрасте 86 лет. Один из крупнейших в мире специалистов по византийскому богослужению, о. Роберт принимал активное участие в диалоге Католической Церкви и христианских Церквей Востока – в частности, Православной, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Aleteia.

Роберт Фрэнсис Тафт родился 9 января 1932 года в Провиденсе, Род-Айленд, в известной американской семье, один из членов которой – Уильям Говард Тафт – был президентом США в 1909-1913 гг. 17-ти летним юношей он вступил в Общество Иисуса (Орден иезуитов). В течение трех лет преподавал в иезуитском колледже в Багдаде (Ирак). Вернувшись в США в 1959 г., Тафт закончил Фордамский университет Нью-Йорка по специальности «русский язык».

Поскольку молодой человек проявлял особый интерес к восточному христианству, он стал членом русской католической общины и в 1963 г. в Риме был рукоположен во священника византийского обряда в церкви Св. Антония при коллегии «Руссикум». В 1970 о. Роберт поступил на учебу в Папский Восточный институт в Риме, где среди его однокашников оказался молодой греческий иеродиакон Варфоломей Архондонис – ныне Константинопольский Патриарх. В 1975 г. Тафт защитил в Восточном институте докторскую диссертацию на тему «Великий вход на Божественной Литургии», после чего – вплоть до выхода в отставку в 2011 году – преподавал в этом учебном заведении. Впоследствии о. Роберт стал клириком Украинской Греко-Католической Церкви, где в 1998 году удостоен сана архимандрита с правом ношения митры и жезла.

Перу о. Роберта принадлежит более 800 научных работ в области восточной литургики. Самым известным его трудом является «История Литургии Св. Иоанна Златоуста» в шести томах. Священник редактировал научный журнал «Orientalia Christian Periodica» и сборник «Orientalia Christiana Analecta», был консультантом ряда подразделений Римской Курии – в частности Конгрегации Восточных Церквей.

Будучи знатоком богослужения Восточных Церквей, о. Роберт внес решающий вклад в процесс признания Католической Церковью действительности Таинства Евхаристии в Ассирийской Церкви Востока. Дело в том, что в ассирийской Литургии отсутствует четкая формулировка преложения Святых Даров, и это вызывало смущение у многих католических богословов. Однако о. Тафт убедил своих коллег, что ассирийские молитвы (так называемые Евхаристические молитвы Аддая и Мари) имплицитно содержат призыв к освящению хлеба и вина, в результате чего в 2001 году Католическая Церковь официально разрешила халдо-католикам – в случае особой нужды – причащаться в ассирийских храмах.

О. Роберт Тафт выступал за расширение начал синодальности и соборности в Римской Церкви. Ставя в пример отношения Автокефальных Православных Церквей, он призывал к расширению полномочий национальных Епископских конференций, которые, по его мнению, могли бы избирать епископов без согласия Ватикана.

Также о. Роберт был решительным сторонником реформ II Ватиканского Собора: утверждения ряда консерваторов о том, что латынь в качестве богослужебного языка намного лучше современных языков, он называл «верхом глупости». При этом литургист резко критиковал импровизации, которые стали вносить в Мессу некоторые священники. Идеалом литургии он считал византийское богослужение.

Священник решительно критиковал тех, кто считал, что единственным путем достижения полного единства католиков с восточными христианами может быть их «поглощение». «Не нужно, чтобы все стали католиками. Нужно, чтобы мы признали друг друга представителями апостольского христианства – то есть признали, что те Церкви, которые имеют законное священство, епископат и Таинства, служат освящению своих членов», — заявил он в 2013 году в интервью «Aleteia».

Роберт Тафт также получил известность как человек, порой резкий в своих суждениях. В 2004 году его интервью «National Catholic Reporter», вызвало настоящий скандал. Комментируя недовольство РПЦ переездом руководства УГКЦ из Львова в Киев, а также возможностью учреждения Греко-Католического Патриархата на Украине, архимандрит, в частности, заявил, что на Востоке отсутствует логика в том виде, как ее понимают на Западе. «Чем дальше вы продвигаетесь на юг и восток, всё – кроме еды – становится хуже, – заявил Тафт. – Хуже с логикой, хуже с рациональностью, и в результате всё заканчивается истерикой и эмоциями». Говоря о возвышении УГКЦ до уровня Патриархата, архимандрит посоветовал сделать это явочным порядком, не дожидаясь решения Ватикана. Интервью вызвало недовольство как в Ватикане, так и в Москве. Однако, по словам людей, близко знавших Тафта, он вовсе не хотел обострять и без того непростую ситуацию вокруг УГКЦ и впоследствии сожалел, что высказался в столь «недипломатичном» тоне.

О. Роберт любил богослужение: служа в Риме, он ежедневно в 6.30 утра совершал Литургию в часовне Руссикума, приходя в храм за полчаса до начала службы и лично подготавливая как все богослужебные тексты, так и уголь для кадила. Каждую субботу он пел на клиросе за вечерней службой.

Уйдя на покой с поста профессора Восточного института, архимандрит Роберт Тафт вернулся в США и провел последние годы жизни в иезуитском Доме престарелых «Кэмпион Холл» в Уэстоне. Здесь же 12 ноября состоится его отпевание, которое возглавит глава греко-католической епархии Св. Владимира во Франции епископ Борис Гудзяк.