Ватикан обнародовал документ о действительности Таинств

Департамент вероучения обнародовал документ Gestis verbisque, посвящённый противодействию злоупотреблениям при совершении Святых Таинств. Передает русская служба Vatican News.

В тексте, одобренном иерархами на недавней пленарной ассамблее департамента, а затем Папой Франциском, подтверждается, что тайносовершительные формулы и материальные элементы, установленные в основном обряде Таинства, не могут изменяться по собственному усмотрению «во имя креативности». В таком случае само Таинство становится недействительным, следовательно, никогда не имевшим места.

Во вступлении к документу префект департамента кардинал Виктор Мануэль Фернандес объясняет мотивы его публикации, а именно «умножение ситуаций, в которых приходится констатировать недействительность совершаемых Таинств» из-за внесённых в них изменений: это «приводило к необходимости разыскивать причастных людей, чтобы повторить обряд крещения или миропомазания, и значительное число верующих справедливо выражали своё недовольство». В качестве примера приводятся изменения в формуле крещения, например, «Я крещу тебя во имя Творца…» или «От имени твоих отца и матери… мы крестим тебя». Эти обстоятельства также коснулись некоторых священников, которые «будучи крещёными с использованием подобного рода формул, с болью осознали недействительность собственного рукоположения и Таинств, совершаемых до сего момента». По словам кардинала, «если в других сферах пастырской деятельности Церкви есть достаточно места для творчества», то в контексте совершения Таинств это, скорее, превращается в «желание манипуляции».

«Через тесно связанные между собой события и слова, – говорится в документе, – Бог открывает и осуществляет Свой замысел спасения для каждого человека». К сожалению, «литургическое священнослужение, в частности, совершение Таинств, не всегда происходит в полной верности предписанным Церковью обрядам». Церковь «обязана обеспечивать приоритет Божьих деяний и сохранять единство Тела Христова в тех действиях, которые не имеют себе равных, поскольку являются священными par excellence с эффективностью, гарантированной священнодействием Христа». Церковь также «осознаёт, что распоряжаться Божьей благодатью не значит присваивать её, но становиться инструментом Святого Духа в передаче пасхального дара Христа. В частности, Церковь убеждена, что её власть в отношении Таинств ограничивается их содержанием» и что «в сакраментальных жестах она должна сохранять спасительные жесты, которые доверил ей Господь Иисус».

Далее в документе поясняется, что «материя Таинства состоит в человеческом действии, через которое действует Христос. В нём иногда присутствует материальный элемент (вода, хлеб, вино, елей), в иных случаях – особо красноречивый жест (крестное знамение, возложение рук, погружение, поливание, согласие, помазание)». Что касается формы Таинства, то она «образуется словом, которое придаёт материи трансцендентный смысл, преображая обычное значение материального элемента и чисто человеческий смысл совершаемого действия». «Это слово всегда в той или иной степени черпает вдохновение из Священного Писания, укоренено в живом церковном Предании и авторитетно определено Учительством Церкви». Поэтому материя и форма «никогда не зависели и не могут зависеть от воли отдельного человека или отдельной общины».

Документ подтверждает, что «для всех Таинств и в любом случае соблюдение требований к материи и форме является непременным условием действительности священнодействия, с осознанием того, что произвольные модификации одного и/или другого (серьёзность и недействительность которых должна устанавливаться в каждом случае) ставят под угрозу эффективное сообщение сакраментальной благодати, нанося очевидный ущерб для верных». Всё, что закреплено в обнародованных богослужебных книгах, должно соблюдаться с точностью, без «добавления, изъятия или изменения чего-либо».

Литургия допускает разнообразие, которое сохраняет Церковь от жёсткого единообразия, о чём говорится в конституции II Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. Однако это разнообразие и креативность, способствующие большей понятности обряда и активному участию верующих, не могут касаться того, что в совершении Таинств является существенным.