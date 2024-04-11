Впервые опубликован полный перевод книги Романо Гвардини «Дух литургии»

Полный перевод книги католического богослова, стоявшего у истоков движения литургического возрождения, Романо Гвардини «Дух литургии» опубликован в №73/2024 номере журнала христианской культуры «Символ». Перевод выполнен кандидатом богословия, преподавателем Московской духовной академии священником Александром Сухаревым, сообщает портал «Богослов.Ru».

«»Дух литургии» Романо Гвардини — один из главных текстов литургического движения Католической Церкви ХХ века. Выйдя в свет сразу после окончания Первой мировой войны, эта небольшая «книжица» (так её и называли, Büchlein) получила широкую известность в католической Германии, а впоследствии стала настольной книгой для многих поколений западных христиан. Причиной тому стали не только богословские или литературные достоинства книги, но и её точное попадание во время — время бытовой неустроенности, разочарования в человеческих усилиях и поиска живого Бога», — отмечает переводчик. Ранее «Богослов» уже публиковал избранные главы из этого труда.

Кроме текста «Духа литургии» номер содержит перевод письма Гвардини Й. Вагнеру в связи с Третьим литургическим конгрессом в Майнце (1964 г.), в котором автор рассматривает понятие «литургического действия» и называет ошибки, совершенные в попытках приблизить богослужение к пониманию современного человека.

Номер завершается статьей священника Александра Сухарева, объясняющей актуальность работ Гвардини.