В этом году Епископ Иосиф Верт разделил радость встречи Пасхи Христовой с обитателями Дома для пожилых людей им. Святых Праведных Симеона и Анны в с. Сереброполье

О своей архипастырской поездке в Омский деканат на минувшей Страстной неделе и в самый день Пасхи-2024 корреспонденту «Сибирской католической газеты» рассказал Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф:

– Обычно я совершал Священное Триденствие и главную Пасхальную Службу Навечерия в нашем Кафедральном соборе. А потом ещё в сам день Светлого Христова Воскресения я всегда ездил к новосибирским францисканцам и совершал там полуденную праздничную Мессу. Но на этот раз я отошел от привычной традиции, и сподвигнул меня на это никто иной, как Папа Франциск.

Уже в первый год своего понтификата (2013) на Страстной четверг новоизбранный Папа Бергольо посетил римскую тюрьму для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо и там омывал ноги подросткам – это вместо того, чтобы совершать по обычаю то же самое в базилике Святого Петра. Вот и в нынешний Великий четверг он опять повторил то же – побывал в римской тюрьме Ребиббия, где совершил обряд умывания ног нескольким женщинам-заключённым. И я подумал: если Папа Франциск так делает (а он с самого начала говорил, что будет больше обращать внимания на «окраинные» регионы, находящиеся далеко от центра; и как мы теперь видим, его посещения, визитации происходят именно в такие места – вспомним хотя бы удививший многих его недавний визит в Монголию, где католиков всего-то лишь полторы тысячи человек), так вот, если Папа предпочитает чаще навещать небольшие поместные Церкви, такие небольшие общины в глубинке, «на окраине», то и мне стоит взять с него пример.

Поэтому нынче на Пасху я решил поехать в Сереброполье, где находится наш Епархиальный Дом пожилых людей.

Отслужив во вторник Страстной недели в Кафедральном соборе Новосибирска Мессу елеев, на которую как всегда приехали почти все священники нашей Преображенской епархии и многие сестры-монахини, на следующий день, в среду, я отправился в Омск, где уже в четверг утром на железнодорожном вокзале меня встречала директор нашего Центра для пожилых людей Регина Гюнтер.

Таким образом, неполные четыре дня – четверг, пятницу, субботу и утром воскресенья – я находился в селе Сереброполье Немецкого национального района Омской области. И совершил здесь все обряды и службы, которые предусмотрены на этот литургический период в Церкви.

В самом Доме престарелых есть маленькая уютная часовня, в которой мы вместе с обитателями этого центра провели всё Пасхальное Триденствие. И это событие было для них большой благодатью. (На самом деле, на территории этого Центра есть ещё и отдельно стоящая церковь, которую верующие построили в самом начале 90-х. Они возвели эту церковь самостоятельно, только лишь попросив у отца Иосифа Свидницкого благословение на её строительство. Само здание-коробка очень простое: всё-таки Сереброполье – это небольшая деревня. Хотя тогда, 33 года назад, людей здесь было гораздо больше, довольно много было мужчин. Причём, строить этот храм помогали даже некатолики: баптисты, лютеране. Сейчас большинство этих людей уже выехало в Германию, а старые отошли ко Господу).

Директор Дома пожилых людей Регина Гюнтер ранее работала в «Каритас» ГДР (ГДР – Германская Демократическая Республика, социалистическое государство, просуществовавшее на территории Центральной Европы до объединения с ФРГ в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года, – прим. ред.). Ещё в те времена, живя в Восточной Германии, она была очень активна в церковной жизни. А потом, в 1992 году – то есть, когда уже открылись границы, – она приехала в Россию, в нашу епархию, и трудилась все эти годы (с небольшим перерывом) волонтёром. Она несла здесь самые разные служения, в самом начале (вместе с другой женщиной – тоже по имени Регина) работала в государственном интернате для престарелых в городе Барнауле, зачастую – в очень непростых условиях. Затем наша Регина трудилась также и в некоторых церковных приходах: в качестве катехизатора, особенно в тех приходах, где не было своих постоянных священников. Например, последний такой приход был у неё в Кургане, там она смогла мобилизовать местных женщин-прихожанок, в результате чего была проведена очень плодотворная и важная работа. Поэтому, когда открывался Дом в Сереброполье, и я искал кандидата, который мог бы возглавить работу этого Епархиального центра, мне напомнили, что у меня в епархии есть такая Регина. Я пригласил её, и она сразу же согласилась переехать сюда. С тех пор она руководит этим Центром.

Итак, в субботу 30 марта мы начали Святую Мессу Навечерия Пасхи в 20 часов. Накануне Регина обзвонила многих своих знакомых, которые живут в других деревнях вокруг Сереброполья. В результате на нашу Пасхальную службу пришло около 15 человек, так что церковная община получилась не такая уж и маленькая.

На следующий день утром в 9 часов, в самое Светлое Воскресение, я также отслужил здесь Пасхальную Мессу, а потом уехал в столицу региона – город Омск.

В Омске я особенно хотел посетить местную греко-католическую общину. Когда-то эта община была довольно крупной и состояла из 50-60 практикующих греко-католиков. Но теперь большинство из этих людей уже умерли, так что сегодня эта община совсем маленькая.

Таким образом в полдень воскресенья 31 марта мы вместе с настоятелем прихода о. Габриэлем Вергани, IVE, отслужили здесь Божественную Литургию святителя Василия Великого (в византийском обряде эта литургия всегда служится по воскресеньям в Великий пост, который в настоящее время как раз продолжается у христиан восточной традиции).

Хочу отметить, что сам отец Габриэль – латинский священник, но он с большим рвением окормляет эту общину восточного обряда, чему я, конечно, очень рад. Он является настоятелем римо-католического прихода в Омске и одновременно ещё греко-католического. И я вижу, с какой любовью и усердием он несёт это своё второе служение.

А уже в конце этого насыщенного воскресного дня я сел на поезд и отправился обратно в Новосибирск…