Скончался основатель центра «Христианская Россия» отец Романо Скальфи

Священник Романо Скальфи, основатель фонда «Христианская Россия», скончался 25 декабря, в праздник Рождества Христова, на 94-м году жизни. Об этом сообщила «Благовест-инфо» нынешний председатель фонда, советник по культуре посольства Ватикана в Москве Джованна Парравичини. О. Романо отошел ко Господу в кругу своих духовных чад, на вилле Амбивери в итальянском Сериате, где располагается штаб-квартира фонда «Христианская Россия».

Романо Скальфи родился 12 октября 1923 г. недалеко от города Тренто на севере Италии. Учился там же в духовной семинарии, был рукоположен в 1947 г., три года преподавал в семинарии. Потом обучался в Руссикуме (коллегия в Риме, готовящая священников византийского обряда), защитил там докторскую диссертацию по специальности «социальные науки». В Руссикуме начал издавать журнал «Русские новости».

В 1957 г. о. Романо основал фонд «Христианская Россия». Как рассказывала в год 50-летия «Христианской России» Джованна Парравичини, о. Романо Скальфи в 50-е гг. проявил немалое упорство, чтобы воплотить свое «переживание красоты восточной литургической традиции» в многоплановую деятельность, направленную на поиск путей христианского единства. Вся работа «Христианской России» была связана с желанием раскрыть для христиан Запада «сущность литургической традиции и культуры славянских народов», рассказать о русских святых и новомучениках, а также помогать в возрождении христианства в странах бывшего СССР. Сам о. Романо впервые приехал в Россию в 1960 г. и с тех пор бывал в нашей стране, как сам он говорил, «раз 40-50 раз, и не сосчитать». Молодые сподвижники о. Романо, в числе которых была Дж. Парравичини, в 70-80 гг. поехали в Россию вслед за своим духовным отцом и встречались с «подпольными» христианскими общинами, тайком, по дипломатическим и иным каналам, провозили христианскую литературу, помогали издавать русское религиозное наследие на Западе, поддерживали религиозный самиздат.

О. Романо был последовательным сторонником и неутомимым деятелем экуменизма. «Мое призвание – заниматься экуменическим делом… Мое глубокое убеждение: стремление к единству рождается в сердце человека, и надо, чувствуя любовь Христа, не мешать Богу входить в нашу жизнь. «Не я живу, но живет во мне Христос»,– сказал апостол, и это – основа экуменизма. Он может исходить только из нашего личного опыта и опыта наших христианских общин. Это нас избавляет от искушений прозелитизма», – говорил о. Романо. Он подчеркивал, что экуменическое единство может быть достигнуто только в том случае, если католики будут «больше католиками», а православные – «больше православными».

В 1970 году о. Романо вступил в движение «Комунионе э Либерационе», созданное священником Луиджи Джуссани. Большинство сотрудников «Христианской России» также являются членами этого движения, которое, по словам о. Романо, очень помогло в работе. На самом крупном европейском форуме в Римини (Rimini meeting), который проходит ежегодно уже более 35 лет по инициативе «Комунионе э Либерационе», «Христианская Россия» готовит «русскую выставку», посвященную важнейшим событиям духовной и культурной жизни России в ХХ веке, а также новомученикам и исповедникам российским, таким известным деятелям Православной Церкви как митрополит Сурожский Антоний, протоиерей Александр Мень, знаменитым русским писателям XIX-XX вв.

По благословению о. Романо и при его деятельном участии фонд «Христианская Россия» проводил огромную работу. В течение многих лет регулярно проходили международные конференции по актуальным проблемам современного христианства и основным тенденциям общественной жизни в Европе и России, с участием православных и католиков, деятелей культуры и ученых, правозащитников и историков, российских и итальянских студентов и школьников.

При «Христианской России» была открыта иконописная школа, в которой итальянским художникам преподавали и читали лекции самые известные российские иконописцы и искусствоведы.

Авторитетным печатным органом фонда является журнал «Новая Европа», который с октября прошлого года выходит в интернет-версии. Этот журнал в свое время стал открытой площадкой для того, чтобы авторы русского самиздата могли высказаться на Западе, – фонд «Христианская Россия» целенаправленно собирал, переводил и публиковал тексты, запрещенные в СССР. «Можно сказать, что журнал дал голос гонимой Русской Церкви», – говорила об этом Дж. Парравичини.

Сотрудники и волонтеры фонда продолжают изучение деятельности Русской Православной Церкви в ХХ веке, а также богословия и культуры русской эмиграции первой половины ХХ века: выпущен ряд книг на эту тему, издаются жития новомучеников на итальянском языке, идет работа над переводами на итальянский язык значимых текстов, отражающих эту проблематику.

В Москве широкой известностью пользуется Культурный центр «Покровские ворота», основанный фондом «Христианская Россия», на открытие которого (тогда он назывался «Духовная библиотека») о. Романо приезжал в 2005 г. Этот центр стал площадкой для православно-католического диалога.

До последних дней падре Романо служил св. Мессу в своем кабинете, в окружении духовных чад. В октябре текущего года он принимал гостей из России – участников международной конференции, посвященной христианскому осмыслению проблем миграции, а также приступил к новой работе – переводил на итальянский язык книгу Льва Копелева о докторе Фридрихе Гаазе.