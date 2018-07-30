Руководитель «Софрино» уволен со всех постов в РПЦ

Москва. 30 июля. Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской Православной Церкви, сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Московского патриархата.

Художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви «Софрино», которым Е.Пархаев руководил более 30 лет, ведет свою историю с 1949 года, когда начали работу мастерские по производству церковной утвари. Завод церковной утвари в подмосковном пос. Софрино был открыт и освящен 15 сентября 1980 года. В настоящее время предприятие, где работают более 2 тыс. человек, выпускает свыше 2,5 тыс. наименований изделий: церковной утвари, икон, облачений, свечей, ювелирных изделий, богослужебных книг, сувенирной продукции.

Кроме того, Е.Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

О причинах увольнения не сообщается.