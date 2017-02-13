РПЦ укрепит взаимодействие с Ватиканом по ситуации с гонением на христиан

Русская Православная Церковь намерена укрепить взаимодействие с Католической Церковью по мониторингу ситуации с христианами на Ближнем Востоке и в других регионах, где они подвергаются гонениям, заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«У нас есть постоянный контакт по этой теме, и я думаю, что сегодня на переговорах с кардиналом Кохом мы постараемся институализировать ту совместную работу, которая у нас уже ведется, по мониторингу ситуации с христианами на Ближнем Востоке и в других регионах, где они подвергаются сейчас гонениям. Я думаю, что это самое важное, что мы можем сейчас сделать вместе. И мы постараемся придать этой работе более организованную основу», — сказал он.

Митрополит Иларион в воскресенье вместе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом принимает участие в мероприятии, организованном университетом Фрибурга по случаю годовщины встречи на Кубе Папы Франциска и Патриарха Кирилла.

Встреча митрополита Илариона и кардинала Курта Коха в швейцарском Фрибурге является одним из ключевых мероприятий, посвященных годовщине саммита предстоятелей двух Церквей на Кубе.

Историческая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла 12 февраля прошлого года в Гаване. По итогам двухчасовой беседы главы Церквей выступили с посланием всему миру, где, в частности, содержится призыв к мировому сообществу защитить верующих Сирии и Ирака.