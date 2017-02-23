Разорвав связь с Богом, человек обезображивает себя и окружающий мир. Общая аудиенция 22 февраля

«Человеческая гордыня разрушает творение», — заявил Папа Франциск на общей аудиенции 22 февраля. Сотворенный мир – это дар Божий, но когда человек охвачен эгоизмом и переживает трагедию греха, он разрушат также то прекрасное, что было вверено его заботам, загрязняет и порабощает окружающую среду.

В своих рассуждениях Святейший Отец основывался на Послании к Римлянам, где говорится о том, что «вся тварь совокупно стенает и мучится».

«Разорвав связь с Богом, человек теряет свою изначальную красоту и в конце концов обезображивает все вокруг себя. И то, что прежде напоминало об Отце и Творце, о Его бесконечной любви, теперь несет в себе печальный и безутешный знак человеческой гордыни и ненасытности. Человеческая гордыня истощает и разрушает творение».

Наглядный пример такого разрушения – вода, источник жизни. Она загрязняется из-за использования минеральных ресурсов, и последствия у всех перед глазами. Но и в этой безутешности Господь не оставляет человека в одиночестве, предлагая ему «новую освободительную перспективу». Все стенает вокруг нас: творение, люди, — но эти стенания не тщетны. Они подобны стенаниям роженицы, страдающей ради того, чтобы породить новую жизнь:

«Мы все еще имеем дело с последствиями нашего греха, и все вокруг до сих пор несет знак непосильных трудов, наших ошибок, нашей ограниченности. В то же время мы знаем, что Господь нас спас, и нам уже дано созерцать и предвкушать в себе и в том, что нас окружает, знаки воскресения, Пасхи, сотворяющей заново».

Таким образом, христианин не живет за пределами мира: он умеет различать признаки зла в собственной жизни и в том, что его окружает, и в то же время умеет прочитывать реальность в призме Пасхи, смотреть на нее глазами воскресшего Христа, помня, что мы живем в ожидании. Такова динамика христианской надежды:

«В надежде мы знаем, что Господь хочет окончательно исцелить Своей милостью израненные и униженные сердца, а также все, что человек изуродовал своими злодеяниями. Таким образом, Он возрождает заново мир и человечество, наконец примиренные в Его любви».

Христианин солидарен со всеми отчаявшимися и плачущими. Но иногда и сами христиане искушаемы пессимизмом:

«Иногда мы поддаемся бесплодным причитаниям или же не находим слов, чтобы просить, и даже не знаем, о чем просить и на что надеяться… Но нам на помощь снова и снова приходит Святой Дух, дыхание надежды, благодаря которому наше сердце стенает и ждет. Дух выводит нас из негативных представлений о реальности и уже теперь открывает перед нами новые небеса и новую землю, уготованные Господом для человечества».

В конце общей аудиенции Папа Франциск приветствовал участников акции «Бенедиктинский факел Pro Pace et Europa», приехавших в Рим вместе с архиепископом Сполето и Норчи монсеньором Ренато Боккардо, с аббатом Монтекассино Домом Ольяр и аббатом Субиако Домом Мауро Меаччи. Прошу всех вас, — сказал папа, — стать защитниками культуры мира во всех сферах жизни».

Источник: Радио Ватикана