Прихожане лютеранского храма в Финляндии смотрят ЧМ-2018 в церкви вместе с пастором

Прихожане лютеранского храма Святого Павла в Хельсинки смотрят трансляции чемпионата мира по футболу вместе со своим пастором на экране, установленном прямо в церкви.

Изображение выводят на экран с помощью проектора в алтарной части, прихожане удобно располагаются на лавочках, сообщает «Евроспорт» со ссылкой на «Твиттер» прихожанина.

По случаю чемпионата пастор надел праздничное священническое облачение, на престоле храма были зажжены свечи.

На фотографиях прихожанина видно, как собравшиеся смотрят матч Россия-Египет.

Источник: Интерфакс