Папа назвал Финляндию моделью экуменизма

19 января Папа Лев XIV принял на аудиенции экуменическую делегацию из Финляндии, приехавшую в Рим по случаю праздника святого Генриха Уппсальского, небесного покровителя страны. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствовал предстоятеля Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии архиепископа Тапио Луому — который передал Папе послание от президента страны, — предстоятеля Финляндской Православной Церкви архиепископа Илию и католического епископа Хельсинки Раймо Гоярролу.

Визит экуменической делегации совпал с Неделей молитв о христианском единстве, в связи с чем Папа Лев XIV напомнил:

«В то время как люди часто искушаются чувством безутешности, на нас, как христианских посланников надежды, возложена существенная миссия: нести свет Господа в самые мрачные уголки нашего мира».

Папа отметил многочисленные знаки надежды среди христиан Финляндии. Эта страна прославилась как «пример экуменизма», что подтверждается, в частности, трехсторонней декларацией, подписанной католиками, лютеранами и православными, о продвижении «культуры надежды, достоинства и сострадания» и о развитии паллиативного ухода и заботы о больных на терминальной стадии. Папа высоко оценил еще одно событие на пути к межхристианскому единству: в сентябре прошлого года католические епископы североевропейских стран признали документ по диалогу между лютеранами и католиками «Растущее общение» и включенную в него «Декларацию о принятии», назвав этот документ «драгоценной вехой на экуменическом пути».