Православные и католики провели конференцию, посвященную богословскому осмыслению проблем зависимости

Международная конференция «Богословское осмысление проблем зависимости: православный и католический взгляд» состоялась 1 – 2 октября в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре.

Организаторами форума выступили Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, Благотворительный фонд «Диакония» (Санкт-Петербург), Христианский благотворительный фонд «Старый Свет», Санкт-Петербургская митрополия при поддержке международного фонда «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not), площадку для ее проведения предоставило руководство Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ). Международный форум, собравший участников из России, Польши, Румынии, Белоруссии явился продолжением встреч, прошедших в прошлом году. В частности, в сентябре 2017 в высшей католической семинарии «Мария – Царица апостолов» в Санкт-Петербурге прошел семинар, посвященный проблемам зависимости.

Руководил работой форума глава Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, выступивший с приветственным словом.

Ректор католической семинарии «Мария – Царица апостолов» священник Константин Передерий также приветствовал участников встречи, отметив положительный аспект сотрудничества.

По его мнению, особую важность в этой работе приобретает перспектива создания программы для духовных школ, чтобы лучше подготовить семинаристов к встрече с проблемами зависимости.

О. Константин Передерий поблагодарил организаторов конференции и выразил пожелание, чтобы «эта встреча принесла хорошие плоды».

Глава Русского отдела фонда «Помощь Церкви в нужде» Петр Гуменюк отметил международный характер конференции и поблагодарил от имени руководства фонда митрополита Ладожского и Санкт-Петербургского Варсонофия за предоставленное место для ее проведения.

Он напомнил контекст зарождения подобных встреч: вскоре после исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в феврале 2016 года был подписан значимый итоговый документ, была создана совместная комиссия православных и католиков, которая работает по двум направлениям. Первое — помощь гонимым христианам на Востоке, особенно в Сирии; и второе — традиционные христианские ценности, вопросы жизни, семьи, диаконии, в том числе вопросы зависимости. Курирует эту работу с православной стороны митрополит Волоколамский Иларион, с католической — ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, а также руководство фонда «Помощь Церкви в нужде».

Петр Гуменюк упомянул и «рабочих лошадок», которые трудятся, подготавливая эти мероприятия: сотрудница Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Маргарита Нелюбова, представительница итальянского фонда «Христианская Россия» Джованна Парравичини, а также «ваш покорный слуга». «Будем надеяться, что встречи на такие сложные темы в итоге помогут конкретным людям и их родственникам выйти из той тьмы, в которую они погрузились вследствие зависимости», — сказал Петр Гуменюк, пожелав участникам успешной работы.

Во всем ли схожи православный и католический взгляд на проблемы зависимости? Достаточно ли только церковного подхода в лечении зависимых? Всегда ли четко мы ориентируемся в терминологии? Можно ли алкоголизм ставить в один ряд с наркоманией? Эти и другие вопросы возникали в ходе дискуссий после выступлений.

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий в своем докладе «Зависимость как страсть» призвал обратиться к аскетике, святоотеческому опыту, согласно которому существует восемь основных страстей, а остальные являются сочетанием и «производными» их. Это относится и к греху наркомании. «Всегда есть страсть-родительница, и эта страсть становится неотъемлемой частью своего исчадия – наркомании. Приступая к борьбе с наркотической зависимостью, конкретному человеку нужно разобраться, чьим порождением его страсть является, и только в этом случае можно назначить правильный курс духовного лечения», — отметил епископ.

Руководитель антинаркотической программы Румынской Православной Церкви священник Юлиан Негру выступил с докладом «Приход как терапевтическое сообщество». Докладчик представил разные модели лечения зависимости, в частности, медицинскую, указав на ее недостатки. В рамках «моральной модели», принятой на приходах, наркоман не рассматривается как жертва, он отвечает за собственное поведение и свои поступки. «Цель наша неизменна – реинтегрировать человека в жизнь прихода», — подчеркнул он.

Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов представил документ Римско-Католической Церкви «Церковь, наркотики и наркомания», изданный в 2002 году. Этот документ, по мнению о. Кирилла, может послужить отправной точкой и для Православной Церкви. Во введении к этому документу отмечается, что, во-первых, Церковь не принимает ни одного из существующих методов реабилитации, и во- вторых, Церковь солидарна с людьми, которые находятся в беде. Также в тексте говорится, что Католическая Церковь выступает категорически против либерализации наркотиков и против заместительной терапии; против разделения наркотиков на легкие и тяжелые. Интересными, по словам о. Кирилла, являются рекомендации пастырям в общении с наркозависимыми. «Важна способность к принятию и слушанию. Для наркозависимых часто свойствен высокий запрос на духовную жизнь. Он бывает сильнее, чем у большинства здоровых людей. Священнику нужно отвечать на этот запрос», — отметил о. Кирилл. Самая важная часть пастырского подхода – «помощь в обретении надежды».

Маргарита Нелюбова указала на важность этого документа, который еще не переведен на русский язык, в формировании общехристианской позиции по вопросу о заместительной терапии. «Сейчас было бы своевременно выработать такую позицию, и ваш документ окажет помощь», — сказала она.

Диакон Александр Семенов зачитал доклад руководителя сети противонаркотических реабилитационных центров Выборгской епархии священника Сергия Белькова «Анализ понятия страсти в христианской антропологии и аддикции (пагубная привычка – прим. ред.) в современной психологии». По мнению автора доклада, понятия страсти и аддикции можно отождествлять, но понятие страсти шире, т.к. связано с понятием греха.

Вопросов аддикции, их рассмотрения современной психологией коснулся в своем докладе «Что за болезнь — порок зависимости?» профессор нравственного богословия, социальной этики и биоэтики Университета «Лучиан Блага» в Сибиу (Румыния) д-р Себастьян Молодован. Порок зависимости – это страсть или заболевание? Алкоголизм – это тоже самое, что пьянство?.. Традиционное христианство рассматривает алкоголизм как порочное поведение, однако в XIX веке появляется другая интерпретация этого вопроса: алкоголизм — это заболевание, подобное диабету II типа, ожирению, болезни Альцгеймера, отметил он, в частности, в своем выступлении.

Священник Павел Хмур, директор Францисканского центра профилактики зависимости Сан-Дамиано (Польша) рассказал о сочетании медицинской и духовной терапии в монастыре, где братия живет вместе с зависимыми, молится с ними в одной часовне, а местное светское сообщество оказывает им поддержку.

У монастыря подписан договор с Национальным фондом здоровья, в центре работают врачи-специалисты, имеющие сертификаты.

«У каждого пациента есть свой терапевт, индивидуальная терапия, у каждого нужно выяснить источник зависимости, есть еще молитвенные группы», — рассказал о. Павел Хмур.

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Диакония» Елена Рыдалевская представила доклад «Зависимость как отчужденность».

С докладом, вызвавшим оживленную дискуссию, выступил 2 октября руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, руководитель Православной благотворительной организации «Фавор» протоиерей Максим Плетнев. Рассуждая о богословских аспектах зависимости, он подчеркнул, что человек, употребляющий наркотики, «впадает в ложную, темную духовность». Зависимость от ПАВ (психоактивных веществ) – ложная религиозность. «Невозможно быть просто вне Бога, человек соприкасается с другой стороной этого мира», — считает священник.

Доклад архимандрита Мелетия (Веббера), клирика храма святителя Николая Мирликийского Чудотворца в Амстердаме, «Проблемы отношения к алкоголю и алкоголикам» прочитал Евгений Проценко. В рамках доклада была представлена книга архимандрита Мелетия «Шаги преображения», в которой автор размышляет о программе «12 шагов» и о сообществе Анонимных Алкоголиков.

Психолог Евгений Проценко, управляющий делами Христианского благотворительного фонда “Старый Свет”, представил свой доклад «Различное влияние современных и архаичных представлений о зависимости и созависимости на формирование богословских взглядов на эти феномены».

Говоря о современных исследованиях, докладчик обратил внимание на генетическую природу такого заболевания, как алкоголизм. Есть народности (североамериканские индейцы, например), у которых проблемы появляются с первым употреблением алкоголя.

С докладом «Богословие и зависимость: некоторые основания курса для духовных школ» выступил игумен Иона (Займовский), руководитель Православного реабилитационного центра «Метанойя», в котором отметил важность холистического понимания зависимости, а также отметил актуальность опыта Католической Церкви.

Доклад протоиерея Георгия Акваро, магистра богословия (Потлач, Айдахо,США) «Зависимость как психологическое и чувственное расстройство» зачитал священник Юлиан Негру. Автор доклада обратился к тестам св. отцов – к «Добротолюбию», в частности, к поучениям о борьбе с искушениями. Комментируя этот доклад, епископ Мефодий задался вопросом: «В какой степени мы можем вводить зависимых в духовное делание? Беда в том, что наши батюшки тоже не аскеты. Человек, который не занимается этим сам, не сможет научить людей».

Специалист по психологическому консультированию наркоманов, алкоголиков и их семей, директор Реабилитационного благотворительного фонда «Зебра и К» Екатерина Савина рассказала об особенностях духовной реабилитации наркоманов и алкоголиков. «Выздоровление возможно только с Богом и в Боге. Встреча с Богом – вот то, что может помочь наркоману и алкоголику», — убеждена она. Что касается соприкосновения с темной духовностью, то, по ее наблюдению, «становится видно действие беса в наркомане». «Это не беснование в прямом смысле, но именно бесу противостоит выздоравливающий», — подчеркнула она. Критериями выздоровления являются честность и благодарность.

Лариса Шеховцова, доктор психологических наук, профессор кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, выступила с докладом «Психологические и духовные симптомы зависимости как страсти».

Протоиерей Алексий Агапов, ведущий реабилитационной программы «Метанойя-2», в докладе «Безоценочность как герменевтический принцип в пастырской работе с зависимыми и созависимыми» поделился опытом псалмотерапии – использования Псалтири в своей работе как инструмента, способного вызвать отклик в сердце наркозависимого.

В завершение конференции епископ Мефодий вновь призвал искать ответы у святых отцов, а Маргарита Нелюбова отметила, что в ходе дискуссий «не чувствовалось православно-католического напряжения». Но дискуссия не окончена, и в этом есть «задел для будущей конференции», отметила она.

Петр Гуменюк в интервью «Благовест-инфо» отметил, что одним из итогов этой встречи может стать документ, в котором удастся обобщить представленный опыт и который окажет помощь духовным школам в подготовке будущих священников для работы с зависимыми. «Сейчас же идет представление конфессиональных позиций. В данный момент важно увидеть разные существующие концепции. Наверное, есть еще много подходов, которые не объединены в каком то общем видении и еще не услышаны. Важно увидеть общее и различное», — отметил представитель фонда Kirche in Not. По его словам, эта встреча – свидетельство того, что Церковь находит или старается найти решение проблем. Церковный подход — католический или православный — всегда будет отличаться от светских подходов, от науки (которую тоже надо учитывать) тем, что в его центре стоит Христос, отметил П.Гуменюк.

Елена Бажина

Источник: «Благовест-инфо»

Фото: ИА «Вода живая» и «Благовест-инфо»