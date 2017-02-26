Папа: справедливость Бога — это милосердие

24 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди подчеркнул разительный контраст между подлинной верой в Бога и лицемерной казуистикой.

«Позволительно ли разводиться мужу с женою?»: с таким вопросом обращаются фарисеи к Христу в Евангелии дня. Они хотят искусить Его, однако Иисус не отвечает, законно это или нет: Его ответ не вписывается в рамки их логики, подчеркнул Святейший Отец. Фарисеи видели веру в свете казуистики, в терминах «разрешено», «запрещено» и «до какой степени можно». В своём ответе Господь ссылается на заповедь Моисея, и фарисеи попадают в свою же ловушку. В итоге Христос называет их людьми с твёрдыми, окаменевшими сердцами.

Господь, отметил Папа, всегда говорит правду; Он объясняет саму суть Священного Писания, закона Моисея. Когда в другом месте Евангелия ученики задают Ему вопрос о верности в браке, Христос отвечает им со всей ясностью: «Кто разведётся с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от неё; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».

Но если прелюбодеяние настолько тяжкий грех, то как объяснить тот факт, что Христос неоднократно общался и с блудницами, и с язычницами? — подчеркнул Папа. Господь даже пил из неочищенной посуды нечистой самарянки, а неверной жене заявил: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». «Как это можно объяснить?» — задался вопросом Святейший Отец:

«Путь Иисуса предельно ясен, это — движение от казуистики к истине и милосердию. Иисус оставляет далеко позади казуистические рассуждения. В другом месте Евангелия Господь называет тех, кто хотел Его испытать, кто всё видел в свете разрешений и запретов, лицемерами. Даже в отношении четвёртой заповеди эти люди отрицали помощь родителям взамен щедрого пожертвования на храм. Лицемеры! Казуистическое мышление полно лицемерия. Рассуждения на тему ‘можно — нельзя’ со временем становятся всё тоньше, всё лукавее, приводя к вопросу: ‘До какой степени этим можно заниматься?’ То есть, существует пункт, начиная с которого этого делать уже нельзя. Такова ложь казуистики».

Путь христианина, подчеркнул Папа, не поддаётся логике фарисеев, но проходит в истине и милосердии; он сопровождается примером Самого Иисуса, Который есть воплощение милосердия Отца и не может отказаться от Себя самого. Христос есть Истина Небесного Отца; Он не может отказаться от Себя, потому что является милосердием Отца.

«Таков путь, которому учит нас Христос», но перед лицом жизненных соблазнов его реализовать весьма непросто, отметил Святейший Отец:

«Когда искушение касается глубины твоего сердца, тогда очень непросто отойти от казуистики и направиться к истине и милосердию: требуется Божья благодать, которая в силах помочь идти дальше. О ней мы всегда должны просить: ‘Господи, помоги мне стать праведником, милосердным и праведным. Не казуистическим праведником, но милосердным, как Ты: праведным в милосердии’».

Епископ Рима отметил, что человек, следующий фарисейской логике, наверняка спросит, что важнее для Бога: справедливость или милосердие? Такая постановка вопроса — это «больная мысль», подчеркнул Папа, потому что эти два понятия у Бога едины и неразделимы. У Бога справедливость является милосердием, а милосердие — справедливостью.

В завершение своей проповеди Святейший Отец сказал:

«Да поможет нам Господь постичь этот путь, отнюдь не простой, но способный осчастливить и нас самих, и многих других людей».

Источник: Радио Ватикана