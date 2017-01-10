Папа Римский отказался от бронированного папамобиля

Папа Франциск намеренно не использует в поездках бронированный автомобиль, несмотря на то что все его предшественники передвигались в пуленепробиваемых машинах.

В предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие» Папа рассказал, что осознает опасность, которая может ему угрожать, но все равно предпочитает передвигаться в обычном автомобиле.

«Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествует со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах», — цитирует Папу НТВ.Ru со ссылкой на Reuters.

По словам понтифика, «между ним и народом не может быть слишком много препятствий».

Книга Андреа Торниелли «Путешествие» посвящена 17 поездкам Папы Римского в более чем 25 стран, начиная с 2013 года. В 2017 году он намеревается посетить Индию, Бангладеш и Португалию.