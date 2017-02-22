Папа ответил на вопросы детей

В детстве Папа хотел стать мясником, а одним из самых тяжелых испытаний в жизни для него было частичное удаление легкого в возрасте 20 лет. Святейший Отец сам рассказал эти подробности во время встречи с детьми в приходе Святой Марии Хосефы в прошлое воскресенье.

После многочисленных селфи с ребятами Папа отвечал на их вопросы. Детям было любопытно, как проходило избрание Папы. Св. Отец ответил, что в Папы выбирают «необязательно самого умного, самого находчивого или самого быстрого», но «того, кого захочет Бог в данный момент для Церкви». Избрание Папы – это «процесс, состоящий из долгих молитв. Там нельзя дать денег и нет влиятельных друзей, которые тебя продвигают». Папа сам спросил у детей, кто же та самая влиятельная личность, которая выбирает Папу. Правильный ответ – «Бог, Святой Дух, Который посредством голосования назначает Папу».

В 20-летнем возрасте Хорхе Бергольо заболел и был при смерти, и ему удалили часть легкого. «Жизнь – это дар Божий, — сказал Папа Франциск, — но в жизни есть скверные моменты, трудные моменты, которые нужно пережить и идти дальше. У меня таких моментов было немало, как и у всех людей».

Отвечая одной девочке на вопрос о том, как чувствует себя Папа в этой роли, он сказал, что чувствует большую ответственность. Папа – это «епископ и отец, и он чувствует то же, что чувствует отец».

После общения с детьми Епископ Рима встретился с нуждающимися семьями, о которых заботится местный «Каритас». Обращаясь к волонтерам, Папа попросил их «не только раздавать помощь, но и слушать», а также помнить, что просящий – это Сам Иисус, даже если речь идет о тех, кто не приходит в церковь.

Источник: Радио Ватикана