Папа о причинах кризиса монашеской жизни

Преодолеть мирскую логику и культуру непостоянства: с таким увещанием Папа Франциск обратился к участникам пленарного заседания Конгрегации по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Святейший Отец подчеркнул, что монашествующие должны сохранять «свежесть и новизну, исходящую от главенства Иисуса Христа».

Папа отметил, что верность призванию сегодня подвергается испытаниям, и статистика свидетельствует о самом настоящем «кровоизлиянии» в институтах посвященной жизни. Число оставивших выбранный путь, отметил Папа, вызывает тревогу и побуждает задуматься о причинах. Прежде всего их надо искать в общественных переменах: сегодня мы живем в «культуре фрагментов, культуре непостоянства», которая создает потребность в поиске «боковых дверей», открытых для иных возможностей, питает потребительство и не видит красоты в умеренной и простой жизни. Это также и культура практического релятивизма, согласно которому критерием становится самореализация, иногда чуждая евангельским ценностям. Экономические законы подменяют собой нравственные, навязывая свои ориентиры, приводя к диктатуре денег и прибыли. «Сначала надо самому принять Евангелие, а потом уже заниматься евангелизацией, — подчеркнул Папа. Он констатировал, что среди современной молодежи есть немало жертв мирской логики, которую можно свести к идее успеха любой ценой, идее легких денег и удовольствий. «Наша задача – находиться рядом с ними и заражать их радостью Евангелия и принадлежности ко Христу».

Но причину кризиса посвященной жизни следует искать и внутри самих монашеских институтов. Наряду с примерами святости там нет недостатка в «антисвидетельстве», не способствующем постоянству. Речь идет о рутинности, внутренних разногласиях, стремлении к власти, карьеризме и авторитарности. Чтобы богопосвященная жизнь продолжала исполнять свою пророческую миссию, она должна свидетельствовать о том, как прекрасно следовать за Христом, должна излучать надежду и радость. Для этого необходимо в первую очередь позаботиться о братской жизни в общине, которая должна питаться общинной молитвой, активным участием в Таинствах, милосердием к согрешившим братьям и сестрам, разделенной ответственностью. Все это должно сопровождать свидетельство жизни рядом с бедными и предпочтение экзистенциальных окраин. «Часто неверность берет начало от небольших отклонений и от рассеянности», — отметил Папа и затем поставил особый акцент на подготовке духовных наставников: они не должны создавать зависимость, но помогать в распознавании. Это распознавание, добавил Св. Отец, касается не только выбора между добром и злом, но и выбора между добром и еще большим добром, между добром и уподоблением Христу».

Источник: Радио Ватикана