Папа на покое Бенедикт XVI отмечает свой 91-й день рождения

Сегодня, 16 апреля 2018 г., Бенедикт XVI отмечает свой 91-й день рождения. Йозеф Ратцингер родился в баварском городке Марктль 16 апреля 1927 г., будучи третьим по счету и младшим ребенком в семье комиссара жандармерии Йозефа Ратцингера и Марии Ратцингер.

С 1949 по 1951 год он изучал философию и теологию в Высшей школе философии и богословия во Фрайзинге. 29 июня 1951 г. был рукоположен в священники. С 1952 по 1959 год преподавал догматическую и фундаментальную теологию в той же Высшей школе философии и богословия во Фрайзинге. В 1953 г. стал доктором богословия, в 1957 г. – профессором. Уже тогда завоевал себе репутацию одного из лучших теологов Германии. Впоследствии преподавал в университетах Бонна, Мюнстера, Тюбингена, Регенсбурга. С 1962 по 1965 год активно участвовал в работе II Ватиканского Собора в качестве советника архиепископа Кёльна, кардинала Йозефа Фрингса.

28 мая 1977 г. был хиротонисан во епископы и занял архиепископскую кафедру Мюнхена и Фрайзинга. 27 июня того же года был возведен Папой Павлом VI в кардинальское достоинство. 25 ноября 1981 г. Папа Иоанн Павел II назначил его префектом Конгрегации доктрины веры. С 6 ноября 1998 г. – вице-декан Коллегии кардиналов, а с 30 ноября 2002 г. – ее декан.

19 апреля 2005 г. конклав избрал его 265-м по счету Епископом Рима. Церемония интронизации имела место 24 апреля того же года. 11 февраля 2013 г. заявил о своем желании отречься от Престола Святого Петра. Это отречение вступило в силу в 20.00 28 февраля того же года.

Праздновать свой очередной день рождения понтифик на покое собирается в узком кругу с участием старшего брата, 94-летнего священника Георга Ратцингера на территории монастыря «Mater Ecclesia», где Бенедикт XVI теперь и проживает. Он уже начал принимать гостей, приходящих к нему с поздравлениями. Так пару дней назад его гостем стал префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри, подаривший имениннику недавно увидевшее свет официальное издание справочника «Oriente Cattolico». Бенедикт XVI также принял аббата Максимилиана Хайма с группой монахов из австрийского цистерцианского аббатства Хайлигенкройц.

На 16 апреля в Ватикане запланирована премьера документального фильма «Бенедикт XVI – момент истины», который затем будет демонстрироваться на итальянском католическом телеканале «TV2000».

По материалам Radio Vaticana