Папа — миланскому духовенству: Церковь должна опасаться не вызовов, а веры, которая считает себя «завершённой»

Евангелизация, диаконат и окраины: вокруг этих трех ключевых тем Папа Франциск выстроил диалог с духовенством и монашеством в кафедральном соборе Милана. Папа подчеркнул, что Церкви никогда не следует бояться вызовов, но нужно видеть в них дополнительный шанс для обновленной проповеди Евангелия всем людям.

Закидывая сети евангелизации, нужно всегда помнить, что не мы ловим рыб, а Господь: Папа начал свою беседу со священниками, диаконами и монашествующими с этого яркого евангельского образа. Отвечая на вопрос священника Габриеле Джойи о вызовах многоликого общества для Церкви, Папа подчеркнул, что вызовы всегда позитивны, они позволяют Церкви расти:

«Это знак живой веры, живой общины, которая ищет своего Господа, у которой открыты глаза и сердце. Нужно опасаться, скорее, веры без вызовов, веры, которая считает себя окончательной и завершённой, не нуждающейся ни в чем другом, веры законченной. Такая вера расплывчата и тщетна. Вот чего нам нужно опасаться: веры, которая считает себя завершенной, как будто все уже сказано и сделано. Вызовы помогают нам не превращать веру в идеологию».

Итак, именно вызовы «предохраняют от закрытого и четко определенного мышления, открывая нас к более широкому пониманию того, что нам было явлено».

Касаясь темы многоликости общества, Святейший Отец отметил, что не нужно бояться разнообразия. Церковь едина, но она многообразна, и это составляет ее богатство.

«Церковь едина в различиях, она одна, и различия соединяются в этом единстве. Кто же порождает различия? Святой Дух – это и есть наставник различий! Кто же создает единство? Святой Дух: Он является также наставником единства. Великий художник, великий Учитель единства в разнообразии – это Святой Дух».

Единообразие, как и плюрализм, не исходят от Святого Духа: от Него исходит не плюрализм, а многообразие, и Нужно научиться их различать.

Папа говорил и о молодежи, которой тоже нужно помогать в процессе распознавания благих вещей в современной «культуре изобилия».

«Сегодня молодежь занимается непрерывным заппингом. Она владеет искусством навигации с тремя мониторами, открытыми одновременно, она умеет общаться одновременно на нескольких виртуальных площадках. Нравится нам это или нет, таков мир, в котором они живут, и наш долг, долг пастырей, — помочь им идти по этому миру. Поэтому я считаю, что нужно научить их распознавать, чтобы у них были инструменты и элементы для того, чтобы проходить по жизненному пути, не истребляя Святого Духа, который в них».

Отвечая на вопрос диакона Роберто Креспи, Папа подчеркнул роль диаконов в Церкви и отметил, что они могут подвергаться двум рискам: клерикализма и функционализма. Диакон – это хранитель служения в Церкви.

Отвечая монахине Паоле Паганони, Святейший Отец сказал: хотя христиане сегодня находятся в меньшинстве, они продолжают быть закваской и в современных условиях призваны больше «запускать процессы, нежели занимать пространства», то есть «бороться за единство, преодолевая конфликты прошлого, вслушиваться в реальность, открываться ´массам´, то есть Святому Народу Божию», предпочитая экзистенциальные окраины, чтобы вновь зажечь пламя надежды в обществе, равнодушном к чужой боли.

Источник: Радио Ватикана