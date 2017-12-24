Папа Франциск принял верительные грамоты нового посла США (ФОТО)

Святейший Отец Франциск принял верительные грамоты нового посла Соединенных Штатов Америки при Св. Престоле Каллисты Гингрич. Аудиенция состоялась 22 декабря 2017 г. в Апостольском дворце, сообщает пресс-служба Ватикана.

61-летняя Каллиста Гингрич, американский бизнесмен, писательница, музыкант, известна также как продюсер документальных фильмов. Служила помощником в Конгрессе США и в качестве председателя благотворительного фонда «Gingrich Foundation». Замужем за бывшим спикером Палаты представителей США и республиканским кандидатом в Президенты в 2012 г. Ньютом Гингричем.

Каллиста Гингрич была назначена послом Соединенных Штатов Америки при Святейшем Престоле в мае 2017 г. Она сменила на этом посту Кена Хакетта, работавшего послом США в Ватикане с 2013 года. Перед началом своей дипломатической карьеры г-жа Каллиста Гингрич была известна в качестве главы католической благотворительной организации «Catholic Relief Service».

Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Святейшим Престолом были установлены только в 1984 году. Этому способствовала встреча президента США Рональда Рейгана с Папой Римским Иоанном Павлом II.

Президент США Дональд Трамп посетил Ватикан 24 мая 2017 года. Предшественник нынешнего главы Белого Дома Барак Обама был здесь дважды: в 2009 году он встретился с Бенедиктом XVI, в 2014 году его принимал Папа Франциск.

Нынешний понтифик в сентябре 2015 года совершил Апостольский визит в США.