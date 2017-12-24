Папа Франциск принял верительные грамоты нового посла США (ФОТО)

Папа Франциск принял верительные грамоты нового посла США (ФОТО)

Декабрь 24, 2017

Святейший Отец Франциск принял нового посла Соединенных Штатов Америки при Св. Престоле Каллисты Гингрич. Аудиенция состоялась 22 декабря 2017 г. в Апостольском дворце, сообщает пресс-служба Ватикана.

61-летняя Каллиста Гингрич, американский бизнесмен, писательница, музыкант, известна также как продюсер документальных фильмов. Служила помощником в Конгрессе и в качестве председателя благотворительного фонда «Gingrich Foundation». Замужем за бывшим спикером Палаты представителей и республиканским кандидатом в Президенты в 2012 г. Ньютом Гингричем.

Каллиста Гингрич была назначена послом Соединенных Штатов Америки при Святейшем Престоле в мае 2017 г. Она сменила на этом посту Кена Хакетта, работавшего послом США в Ватикане с 2013 года. Перед началом своей дипломатической карьеры г-жа Каллиста Гингрич была известна в качестве главы католической благотворительной организации «Catholic Relief Service».

Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Святейшим Престолом были установлены только в 1984 году. Этому способствовала встреча президента США Рональда Рейгана с Папой Римским Иоанном Павлом II.

Президент США Дональд Трамп посетил 24 мая 2017 года. Предшественник нынешнего главы Белого Дома Барак Обама был здесь дважды: в 2009 году он встретился с Бенедиктом XVI, в 2014 году его принимал Папа Франциск.

Нынешний понтифик в сентябре 2015 года совершил Апостольский визит в США.

 

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