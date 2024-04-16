В Ватикане проходит апрельская встреча Совета кардиналов

15 марта в Ватикане в присутствии Папы Франциска началось очередное заседание Совета кардиналов (C9), помогающих Епископу Рима управлять Вселенской Церковью. Передает русская служба Vatican News.

Предыдущая встреча «Большой девятки» проходила с 5 по 7 февраля этого года на тему роли женщин в Церкви, поэтому на неё были приглашены сестра Линда Покер из конгрегации Дочерей Марии Помощницы христиан, доцент христологии и мариологии на Папском факультете педагогических наук Auxilium; сестра Джулива Ди Берардино, посвятившая себя Богу в Чине дев в Веронской епархии, преподаватель и координатор курсов духовности и духовных упражнений; и преподобная Джо Бэйли Уэллс, епископ Англиканской Церкви и заместитель генерального секретаря Англиканского сообщества. Кроме того, в центре февральских встреч кардиналов с Папой Римским были синодальный путь Церкви и вопросы евангелизации, по которым выступили кардинал Луис Антонио Тагле и архиепископ Рино Физикелла из ватиканского Департамента евангелизации.

В состав Совета кардиналов, после того как Папа обновил этот орган 7 марта 2023 г., входят кардиналы Пьетро Паролин, государственный секретарь; Фернандо Вергес Альсага, президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан и председатель Губернаторства Града Ватикан; Фридолин Амбонго Безунгу, архиепископ Киншасы; Освальд Грасиас, архиепископ Бомбея; Шон Патрик О’Мэлли, архиепископ Бостона; Хуан Хосе Омелья Омелья, архиепископ-митрополит Барселоны; Жеральд Лакруа, архиепископ Квебека; Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский; Сержиу да Роша, архиепископ Сан-Сальвадор-де-Баия. Секретарь Совета – монсеньор Марко Меллино, титулярный епископ Крезимы. Первое заседание в новом составе прошло 24 апреля 2023 г.

«Большая девятка» Ватикана, согласно учредившему Совет хирографу Папы от 23 сентября 2013 года, призвана помогать Святейшему Отцу в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта реформы Римской Курии, реализованном новой апостольской конституцией Praedicate Evangelium от 19 марта 2022 года. Первое заседание Совета кардиналов состоялось 1 октября 2013 года.