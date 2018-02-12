Папа Франциск поздравил народы Дальнего Востока с наступающим «китайским» Новым годом
После молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец поздравил народы, которые вскоре будут отмечать Новый год по Восточному календарю.
«15 февраля на Дальнем Востоке и во всём мире миллионы мужчин и женщин празднуют Новый год по Лунному календарю, — сказал Папа. – Я горячо приветствую их и их семьи в надежде, что в новом году им будут еще более присущи солидарность, братство и стремление к добру, коими созидается общество, в котором каждый человек будет принят, защищен и социализирован. Я призываю вас молиться о даре мира, дорогом сокровище, которое делает нас способными идти по жизни с сочувствием, дальновидностью и мужеством. Всех вас сопровождаю и благословляю».
Новый год по Лунному календарю нередко именуют «китайским», поскольку именно из этой страны его празднование распространилось с начала в Азии, а затем и по всему миру. В большинстве стран Индокитая «китайский» Новый год является государственным праздником, объединяющим представителей разных национальностей и религиозных конфессий. Его начинают отмечать в новолуние, обычно в конце января – начале февраля. После введения в азиатских странах Григорианского календаря Лунный новый год стали рассматривать как праздник наступления весны, тем самым отличая его от европейского Нового года.
Radio Vaticana
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