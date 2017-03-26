Папа Франциск посетил миланскую тюрьму Сан-Витторе

В субботу, 25 марта, во время своего первого пастырского визита в Милан Папа Франциск посетил городскую тюрьму Сан-Витторе.

Но в самом начале посещения пенитенциарного учреждения Святейший Отец пообщался с заключенными из другой тюрьмы: женщинами, отбывающих наказание вместе со своими детьми.

В общей сложности посещение миланской тюрьмы заняло около двух часов. Папа посетил различные корпуса, пообщавшись с большим количеством заключенных.

Впервые в истории Епископ Рима принял участие в коллективной трапезе с заключенными. Как сообщают миланские СМИ, свыше ста обитателей тюрьмы разделили обед с понтификом. На вопрос, что бы он предпочел, Папа Франциск лаконично ответил: «Что и все остальные».

Все участники совместной трапезы уместились за длинным 50-метровым столом, покрытым желтой бумажной скатертью. Блюда были приготовлены персоналом тюремной столовой.

Заключенные подарили Папе собственноручно сделанный шарф, а также передали карточки со своими именами и именами своих близких. Папа Франциск заберет их в Ватикан и будет молиться за этих людей во время утренних Святых Месс в часовне своей резиденции.

После обеда Святейший Отец отдохнул в течение тридцати минут в комнате тюремного капеллана.

Открытая в 1879 году миланская тюрьма Сан-Витторе является одной из самых старых в Италии. Франциск стал первым римским понтификом, который переступит ее порог. Причем, он лично выразил накануне желание посетить эту пенитенциарную структуру и встретиться с людьми, которые отбывают там наказание.

По материалам Радио Ватикана и ТАСС