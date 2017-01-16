Папа Франциск окрестил «младенцев землетрясения»

В субботу 14 января 2017 года часовня ватиканской резиденции «Дом Святой Марфы» стала свидетелем рождения для Церкви 13 младенцев. Вечером этого дня Папа Франциск уделил Таинство Крещения детям, родившимся в итальянском регионе, пострадавшем от землетрясения в августе и октябре 2016. Самому младшему из новокрещенных младенцев было всего 5 дней.

Как отметил на сайте епархии Риети её Ординарий епископ Доменико Помпили, крещенные Папой Франциском дети городов Аматриче и Аккумоли являются «воплощением надежды на восстановление жизни». Оба города, расположенные в центральном регионе Лацио, примерно в ста километрах к северо-востоку от Рима, стали жертвами подземных толчков 24 августа минувшего года. Погибло около 300 человек, все здания были либо полностью разрушены, либо стали непригодным для жилья.

Когда позже, 4 октября 2016 года, Святейший Отец посещал разрушенный Аматриче, одна женщина поднесла к нему своего новорожденного ребенка и поделилась заветной мечтой о том, чтобы младенца окрестил сам Папа.

Папа, охотно приняв эту просьбу, позже решил преподать Таинство Крещения всем детям, которые в последнее время родились на территориях, пострадавших от землетрясения.

По материалам Radio Vaticana