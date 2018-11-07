Папа Франциск объявил Юбилейный Год святого Иоанна Батиста де Ла Салль

Папа Франциск объявил о проведении Юбилейного Года святого Иоанна (Жана) Батиста де Ла Салль — французского священника и педагога, 300-летие со дня смерти которого будет отмечаться в 2019 г. Юбилейный Год в его честь продлится с 17 ноября 2018 г. по 31 декабря 2019 г.

Всё это время верные могут получить полную индульгенцию, исполнив для этого следующие условия: приступить к Таинству исповеди; совершить паломничество в санктуарий св. Жана Батиста в Риме или в одно из мест, связанных с его жизнью и служением (среди них Реймс, Париж, Руан), или посетить храм, в котором есть посвященный ему алтарь, его реликвии, статуя или икона; в этом месте необходимо принять участие в св. Мессе или в богослужении Утрени, Вечерни, Крестного пути, Розария, Адорации или же помолиться лично, завершив свое обращение к Богу чтением «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Верую…» Кроме того, необходимо помолиться в намерениях Папы и совершить дело милосердия: например, помочь детям или молодым людям в их материальных, социальных или духовных нуждах, поскольку именно такие дела соответствуют духовности св. Иоанна де Ла Салль.

Жан Батист де Ла Салль жил на рубеже XVII и XVIII веков, особое внимание в своем пастырском служении он уделял детям и молодежи. По его инициативе открывались воскресные школы, ремесленные училища, школы-интернаты для беспризорников. Его по праву считают основателем французской народной школы и одним из основателей современной системы образования вообще. Папа Пий XII провозгласил его небесным покровителем учителей и воспитателей. Основанная им Конгрегация «Братьев христианских школ» (так называемые «Школьные братья») продолжает воплощать в жизнь его идеалы до сего дня.

По материалам Vatican News