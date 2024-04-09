Ватикан организует выставки русских икон и картин Шагала к Юбилейному году христианства

Ватикан организует несколько мероприятий культурного характера, приуроченных к Юбилейному году, который будет широко отмечаться в 2025 году. Большая культурная программа Департамента по евангелизации, которая начнется уже в ближайшие недели, была представлена ​​4 апреля в пресс-службе Святейшего Престола. Как пояснил про-префект этой дикастерии архиепископ Рино Физикелла, инициативы обращены к большому числу паломников, которые ожидаются в Риме.

Архиепископ Физикелла также сообщил, что более подробная программа на будущий год будет представлена в мае, а пока уже в конце этого года планируется ряд выставок, концертов и кинопоказов, предвещающих юбилейный год, который будет официально начат 24 декабря открытием Святых ворот собора Святого Петра.

«Мы не устаем повторять, что юбилейный год имеет глубокое духовное значение, а паломничество должно нести надежду», — сказал иерарх.

Так, в одной из центральных римских церквей в ноябре планируется открыть выставку православных икон. Предполагается, что на ней будут представлены иконы в том числе из России и Украины. Эта экспозиция организуется в сотрудничестве с Ватиканскими музеями, в коллекции которых есть иконы.

Также в преддверии юбилейного года планируется открыть две художественные выставки. Для них были избраны два художника — Марк Шагал и Сальвадор Дали.

Как пояснил куратор этих выставок — сотрудник Департамента по евангелизации (дикастерии, которую возглавляет лично Папа Римский) — дон Алессио Джеретти, религиозный мистицизм Шагала, вдохновленный Священным Писанием и воспоминаниями о родном селе недалеко от Витебска, как нельзя лучше отражает ситуацию в современном мире. В беседе с корреспондентом ТАСС священнослужитель указал, что привезти работы художника из России сейчас по объективным причинам невозможно. «Но на его полотнах всегда есть частичка России», — отметил собеседник агентства.

Комментарий дона Алессио Джеретти (итал.) для Vatican News о предстоящей выставке икон и взаимосвязи Церкви с искусством:

Неординарный на первый взгляд выбор Дали Ватиканом дон Джеретти пояснил также глубоким духовным наполнением работ испанского художника, который, даже если воспитывался атеистом, в итоге по ряду причин пришел к глубокому осмыслению христианской веры. «Мы хотим показать этот творческий путь художника, которого считают эксцентриком», — пояснил он. Обе выставки должны действовать до лета 2025 года, вход на них будет свободный.

Кроме того, на одном из трех музыкальных концертов, который также в ноябре будет предварять Юбилейный год христианства, исполнят Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в 1937 году. Как отметил монс. Рино Физикелла, «это сочинение всегда потрясало публику своей насыщенной драматичностью».



Источник: ТАСС

Фото: Vatican News (на презентации, слева направо — дон Алессио Джеретти, монсеньор Рино Физикелла, монсеньор Дарио Вигано, Маттео Бруни)