Папа: бережливый cтиль скаутов – отличный пример для всех

13 апреля Папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана делегатов итальянского Католического движения взрослых скаутов (MASCI), основанного в 1954 году. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Папа отметил, что это объединение является наследником, хранителем и поборником важнейших ценностей: общины, воспитания, служения и заботы об общем доме. По словам Епископа Рима, в контексте низкой рождаемости в Италии роль взрослых скаутов заключается в созидании жизнеутверждающего сообщества, а их служение в Центре первой помощи и приёма беженцев на Лампедузе говорит о том, что «любовь к жизни всегда открыта и универсальна, она стремится к благу всех людей, независимо от их происхождения».

Папа отметил, что в наши дни инвестиции направляются в первую очередь на производство оружия, – на разрушение, а не на поддержание достоинства жизни:

«Наше призвание указывает на фундаментальную миссию человека превращать дары Божии не в средства смерти, а в инструменты блага, в общем стремлении построить справедливое и мирное общество, где каждому будет дана возможность достойной жизни».

По словам Святейшего Отца, скаутов характеризует уважение и любовь к природе, с которой они поддерживают непосредственный контакт:

«Именно эти ценности так нужны сегодня, когда мы всё более бессильны перед последствиями безответственной и недальновидной эксплуатации планеты. Мы становимся пленниками образа жизни, эгоистичного и глухого к любым призывам к здравому смыслу. Это трагичное и саморазрушительное поведение нечувствительно к крику израненной Земли, к голосу многих братьев и сестёр, несправедливо отверженных и исключённых из справедливого распределения благ. Перед лицом всего этого неприхотливый, уважительный и бережливый стиль скаутов – отличный пример для всех».