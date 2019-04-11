11 апреля. Святой Станислав Краковский, епископ и мученик

Станислав, рожденный в местечке Щепанов около 1030 г. первенцем в дворянской семье, с детства был предназначен по обету на служение Богу. Получив начальное образование в аббатстве Тынец близ Кракова, он затем продолжил обучение заграницей: в знаменитой тогда школе при Кафедральном соборе Льежа (Бельгия), а также в Париже. Приняв священный сан около 1060 г., он затем стал каноником Кафедрального собора в Кракове, а после смерти местного епископа был сам избран на епископскую кафедру в 1070 г. В 1072 г. это избрание одобрили Папа Александр II и польский король Болеслав II Смелый.

О реальной деятельности епископа Станислава известно очень немного. Он считался выдающимся проповедником и, вероятно, был сторонником реформ Папы Григория VII (Гильдебранда), стремившегося поднять дисциплину духовенства, упорядочить внутрицерковную жизнь и добиться независимости духовной власти от светской.

В своем родном Щепанове Станислав построил деревянный храм во имя Святой Марии Магдалины, который позднее восстановил знаменитый польский историк, церковный и политический деятель Ян Длугош. Также Краковский архипастырь включил в собственность своей епархии деревушку Пётравин на правом берегу Вислы, что привело к протестам наследников умершего владельца, у которого эта деревня будто бы была куплена, и к судебному разбирательству. Как сообщает «Житие» св. Станислава, епископ чудесным образом воскресил умершего тремя годами ранее шляхтича, так что тот лично явился на суд и подтвердил безупречность купчей грамоты.

Но Станислав занимал Краковскую кафедру недолго: уже вскоре у него возник конфликт с королем, завершившийся убийством священнослужителя прямо в храме во время Мессы.

До сих пор точно неизвестно, что именно вызвало гнев короля и толкнуло его на преступление: средневековые польские историки говорят о случившемся в очень расплывчатых выражения. Ясно лишь, что епископ отлучил короля от Церкви (предал его анафеме). Но за что?

Вот как описывает происшедшее Галл Аноним, живший полувеком спустя: «О том же, как король Болеслав был из Польши изгнан, писать слишком долго. Но одно можно сказать: не должен помазанник помазаннику отмщать любой плотский грех. Тем весьма великий вред он себе нанес, грех умножив и повелев епископу за бунт отсечь члены. Мы же ни епископа-бунтовщика не обеляем, ни короля, так жестоко мстящего, не хвалим».

Заметим, что в те времена епископ, вступающий на кафедру, приносил клятву верности правящему монарху (против этой практики как раз и боролся Папа Григорий VII), поэтому отлучение монарха от Церкви (что подразумевало невозможность исполнения им функций правителя) могло расцениваться как бунт.

По одной из поздних версий, король Болеслав изнасиловал молодую шляхтянку, а все епископы, включая примаса Польши в Гнезно, промолчали. С протестом выступил лишь один епископ Краковский Станислав, он же наложил на короля отлучение. Король в ответ приказал убить епископа, а когда все его слуги отказались исполнить этот преступный приказ, зарубил его лично.

Однако большего доверия заслуживает версия приводимая историком Владиславом Кадлубком. Король Болеслав, прозванный «Смелым», очень много времени проводил в заграничных военных походах, а тем временем в стране повсеместно распространились разбой, грабежи, блуд и супружеские измены. Некоторые королевские вассалы стали самовольно возвращаться на родину, заботясь о судьбах своих родовых владений и семей. Когда же сам король вернулся из очередного похода, то принялся жестоко мстить как покинувшим его подданным, так и женам, запятнавшим себя прелюбодеянием. В частности, он приказал умертвить всех незаконнорожденных младенцев, а их матерям велел вскармливать грудью щенков.

Епископ Станислав принялся уговаривать короля смягчить свой гнев и проявить милость, но увещания священнослужителя не привели ни к какому результату, что вынудило архипастыря королевской столицы прибегнуть к крайним мерам и предать монарха анафеме. Предвидя гнев короля, епископ Станислав покинул монарший замок Вавель и место своего служения в Кафедральном соборе, переместившись в церковь Св. Михаила на Скалке. Но это его не спасло: король ворвался в храм вместе с дружинниками во время богослужения и лично убил епископа ударом меча в голову, после чего приказал воинам разрубить его тело на куски.

Великопольская хроника конца XIII века описывает происшедшее так: «Зная, что Болеслав свирепствует, подобно дикому зверю посреди стада овчего, и что меч тирана проливает кровь, и что королевское достоинство оставлено и справедливость насилием попрана, епископ Станислав обратился к нему с отеческим увещанием. Тот же, презрев отеческие слова и замышляя зло, присовокупил к злу сему зло еще худшее: святого мужа, совершающего Божественную Литургию в часовне Св. Михаила на Скалке, мечом своим преступно умертвил и, тело его из часовни вынеся, рассек на четыре части».

«Житие» святого сообщает о чудесном событии, происшедшем при убиении епископа: его рассеченные члены соединились вновь, а внезапно появившиеся орлы стали стеречь тело до тех пор, пока оно не удостоилось приличествующих сану мученика похорон. Всеобщее народное возмущение убийством епископа вынудило короля Болеслава бежать из страны. Он нашел себе убежище в Венгрии, где тщетно уговаривал короля Владислава помочь вернуть ему польский трон. Последние годы короля-убийцы покрыты тайной: по одному из преданий, он скончался в 1081 г. в одном бенедиктинском аббатстве, приняв перед тем монашеский постриг и предаваясь строгому покаянию.

В 1963 г. польские ученые провели эксгумацию частицы мощей св. Станислава из раки, хранящейся в Кафедральном соборе в Вавеле. Согласно результатам исследования, епископ погиб в возрасте примерно сорока лет. На его черепе остались следы от семи ударов мечем, нанесенных сзади. Самый глубокий из шрамов имеет 45 мм в длину и 6 мм в глубину.

Точная дата убийства св. Станислава неизвестна. В канонизационной булле указано 11 апреля 1079 г., поэтому 11 апреля стало днем памяти святого во Вселенской Церкви. Однако польские хроники называют датой смерти Краковского епископа-мученика 8 мая, и именно в этот день праздник в его честь отмечают в Польше.

Народ очень быстро увидел в лице убиенного епископа Станислава своего святого, а власти делали попытки стимулировать его канонизационный процесс, однако Польское государство тогда распалось на уделы, что помешало скорому официальному прославлению мученика. Наконец, 17 сентября 1253 г. Папа Иннокентий IV торжественно причислил епископа Станислава к лику святых и вручил польским епископам канонизационную буллу.

Краков встретил возвращающихся из Италии архипастырей многолюдной и пышной процессией, а 8 мая в этом городе прошли невиданные торжества в честь св. Станислава с участием большинства епископов и удельных князей. Так было положено начало процессу нового объединения Польши, а св. Станислав стал ее небесным покровителем.

С тех пор святой Станислав Краковский, епископ и мученик, – это один из любимейших персонажей польской агиографии. Он – олицетворение бесстрашного защитника угнетенных перед злоупотреблениями власти, олицетворение пастыря без страха и упрека, пожертвовавшего жизнью ради защиты вверенного ему стада. Он же – символ единства и независимости Польши, что было особенно значимым, когда эта страна утратила в конце XVIII века свою государственность. О популярности этого святого свидетельствует и тот факт, что «Станислав» – одно из самых распространенных польских имен.