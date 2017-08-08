Объявлен сбор помощи для пострадавших от наводнения в Приморье

Сбор помощи для пострадавших от наводнения в Приморье состоится в четверг, 10 августа, примерно в 10.00 на Центральной площади Владивостока.

Об этом РИА Новости сообщил один из участников инициативной группы “ДПС 25 РФ”.

“Мы хотим помочь людям из Уссурийска. Нужна одежда, консервы. Сбор состоится в четверг, 10 августа, примерно в 10.00 на Центральной площади Владивостока”, — сообщил собеседник.

Ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, смыты дороги, нарушено транспортное сообщение.

Источник: Правмир