Папа молится о жертвах оползня в Колумбии
Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи со стихийным бедствием на западе Колумбии: в департаменте Чоко оползни, вызванные сильными дождями, стали причиной многочисленных жертв и материального ущерба.
В телеграмме соболезнований на имя апостольского администратора епархии Кибдо монсеньора Марио де Хесус Альвареса Святейший Отец возносит молитвы Господу о вечном упокоении для погибших, утешении для пострадавших, а также о благословении работников спасательных служб, занимающихся поиском пропавших без вести.
Папа Франциск молится Пресвятой Деве Марии, дабы она заступилась за всех, кого затронула эта катастрофа, и в знак духовной близости от всего сердца преподаёт утешительное апостольское благословение, говорится в послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
Источник: русская служба Vatican News
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