Папа молится о жертвах оползня в Колумбии

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи со стихийным бедствием на западе Колумбии: в департаменте Чоко оползни, вызванные сильными дождями, стали причиной многочисленных жертв и материального ущерба.

В телеграмме соболезнований на имя апостольского администратора епархии Кибдо монсеньора Марио де Хесус Альвареса Святейший Отец возносит молитвы Господу о вечном упокоении для погибших, утешении для пострадавших, а также о благословении работников спасательных служб, занимающихся поиском пропавших без вести.

Папа Франциск молится Пресвятой Деве Марии, дабы она заступилась за всех, кого затронула эта катастрофа, и в знак духовной близости от всего сердца преподаёт утешительное апостольское благословение, говорится в послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.



Источник: русская служба Vatican News