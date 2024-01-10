Архиепископ Хомса: сирийцы обречены на голодную смерть

Архиепископ Хомса: сирийцы обречены на голодную смерть

Январь 10, 2024

Полгода назад Всемирная продовольственная программа сократила вдвое, а с 1 января полностью прекратила гуманитарную помощь Сирии. Архиепископ Хомса монсеньор утверждает, что это равнозначно смертному приговору для населения страны. Передает русская служба Vatican News.

От продуктов и предметов первой необходимости, поставляемых агентством ООН, зависели более пяти миллионов человек, уже почти 13 лет страдающих от войны. К этому добавилось мощное землетрясение на границе с Турцией. В основе решения ВПП ООН лежит нехватка фондов, вызванная пандемией, а затем войной на Украине и в секторе Газа.

«Сирийский народ осужден на смерть, и ничего нельзя сделать», — констатировал в интервью Радио Ватикана Жак Мурад, называя решение ООН «чудовищным и несправедливым». «Это решение, — отметил он, — было принято с тем, чтобы ввергнуть сирийский народ в полное отчаяние, чтобы угасить всякий луч света, который мог еще светить благодаря нашей вере и надежде. В этой ситуации нам по-настоящему пришел конец».

Архиепископ Хомса добавил, что неправительственные организации и Католическая Церковь все эти годы «творили настоящие чудеса» в Сирии, поддерживая народ всеми возможными способами. Но сейчас, когда прекратилась помощь, благодаря которой выживали две трети населения, Церковь и другие организации не смогут покрыть все нужды, и их финансовые возможности весьма ограничены. Кроме того, переводы денег в Сирию невозможны из-за санкций, наложенных США и ООН, напомнил иерарх. Положение жителей Сирии поистине плачевно: у них нет топлива и дров, «мы забыли, что такое горячая вода, мы забыли, что такое общество», говорит монсеньор Мурад. В сирийских городах нет освещения, и «богатые районы, где живут лишь 5 процентов от всего населения, не являются показательными для сирийцев», подчеркнул архиепископ, выразив надежду на «ясную позицию» Евросоюза, «продиктованную искренней человеческой чуткостью».

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