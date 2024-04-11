Папа выразил сочувствие Казахстану по поводу последствий паводков

Папа Франциск передал Казахстану слова сочувствия в связи с наводнением, вызванным паводками, из-за которых были эвакуированы почти 100 тыс. человек.

«Я хочу выразить народу Казахстана свою духовную близость в момент, когда сильное наводнение обрушилось на многие регионы страны и стало причиной эвакуации тысяч людей из своих домов. Я призываю всех молиться за всех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия. Даже в трудные времена мы помним радость воскресшего Христа и предаем вас и ваши семьи милосердной любви Господа», — сказал понтифик в ходе общей аудиенции 10 апреля на площади Святого Петра.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в 10 регионах Казахстана. С начала паводкового периода спасли и эвакуировали более 96 тыс. человек, в пунктах временного размещения находятся свыше 7,6 тыс. человек. В аварийно-спасательных работах задействовали более 24 тыс. человек и свыше 2,6 тыс. единиц техники.

Источник: ТАСС

(На фото — спасатели эвакуируют жителей из зоны затопления в Карачаганаке, Западно-Казахстанская область)