Освящение церкви Пресвятой Богородицы Тихоокеанской в г. Находка (+ ФОТО)

День, когда православные у нас в стране отмечают праздник Покрова Богородицы, в прошлом году стал ещё и важной датой для католиков как этого приморского города, так и для всего российского Дальнего Востока: 14 октября 2023 года Епархия Святого Иосифа официально пополнилась ещё одним новым храмом в честь Пресвятой Богородицы Тихоокеанской. Рассказом об этом радостном событии поделилась с нашими читателями Татьяна Витальевна Шапошникова — архивист католического прихода Пресвятой Богородицы в столице Приморья, автор книг, статей и исторических проектов по истории Католической Церкви и польской диаспоры г. Владивостока.

Строительство порта Находка началось в советское время и только в 1950 г. ему присвоен статус города. Поэтому создание находкинского прихода сродни зарождению маяка веры и надежды на земле, где не было католической церкви. Декретом от 10 октября 1994 г. Апостольский Администратор для Католиков латинского обряда Азиатской части России Его Преосвященство епископ Иосиф Верт назначил настоятелем вновь образованного прихода священника Мирона Кларенса Эффинга, К.И.Г., который уже был настоятелем владивостокского прихода, находящегося на расстоянии 180 км от Находки. Священный образ Пресвятой Богородицы, который о. Мирон выбрал в качестве главного образа благочестия для нового прихода – это точная копия оригинальной статуи, потерявшейся при кораблекрушении испанского галеона «Нуэстра Сеньора дель Пилар де Сарагоса и Сантьяго». В 1960 г. статуя была выброшена на берег острова Гуам в Тихом океане. В этом образе Мария считается заступницей всех, кто живёт на берегах Тихого океана.

Первая Месса состоялась в Доме молодёжи в январе 1995 г., а 21 марта того же года приход официально зарегистрирован в Управлении юстиции Администрации Приморского края. Приход разрастался, пополняясь верующими польского, прибалтийского, украинского и русского происхождения. В 2004 г. отец Мирон начал серьезно изучать возможность строительства церкви, включая помещения для офиса, религиозного образования и католической благотворительной организации. Решительно взялся за строительство церкви назначенный в 2007 г. декретом Ординария Иркутской епархии епископа Кирилла Климовича епархиальный священник о. Себастиан Мариан Дсилва (он родом из Индии). Администрация города безвозмездно предложила участок земли на южной окраине города. Отсюда открывался вид на город, бухту Находка и крутые отроги гор Сихотэ-Алиня. Началась трудная и почетная миссия для настоятеля и молитвенное ожидание для прихожан.

17 ноября 2015 г. епископ Кирилл Климович совершил обряд освящения земли и благословления начало строительства, а через год в мае 2016 г. был заложен краеугольный камень будущего храма.

Освящение краеугольного камня храма. Находка, 2016 г.

Сегодня церковь, возведенная на склоне сопки, своим силуэтом напоминает корабль с устремленными вверх мачтами и стала ещё одной визитной карточкой морского порта. В вытянутых башнях и стрельчатых окнах с легкостью угадывался строгий и в тоже время притягательный готический стиль. Высота здания до конечной точки креста — 18 метров. Есть колокольная башня, но сами колокола ещё в проекте. Литургический зал, высотой 5 м и площадью 145 м2 украшен литургическими предметами, иконами и красочными витражами.

На четырнадцати витражах представлены известные библейские сюжеты и святые. Эскизы витражей сделаны братом Филиппом (Вьетнам) из общины Регулярных Каноников Иисуса Господа, служащей во Владивостоке. Работы по изготовлению витражей и их монтаж выполнены витражной мастерской из Владивостока.

На трех этажах церкви расположены ризница, исповедальня, несколько комнат для занятий, библиотека, столовая и на антресольном этаже хоры. Общая площадь церкви — 452 м2.

Храм Пресвятой Богородицы Тихоокеанской

На торжество освящения новопостроенной церкви Пресвятой Богородицы Тихоокеанской прибыли дипломатический представитель Святейшего Престола Его Высокопреосвященство архиепископ Джованни Д‘Аниелло, сотрудник Апостольской нунциатуры о. Игорь Чабанов, Его Преосвященство Кирилл Климович, священники, братья, сёстры, верующие владивостокского деканата, Генеральный консул Республики Польша в Иркутске г-н Кшиштоф Свидерек, благотворители, которые принимали активное участие в строительстве, предприниматели Находки и Владивостока, представители СМИ.

Перед тем, как войти в новую церковь высокие гости торжественно подписали «Декрет на вечную о происходящем память — об освящении приходской церкви в честь Пресвятой Богородицы Тихоокеанской».

Папский нунций архиепископ Джованни Д‘Аниелло : «Сегодня Находка увидела Вселенскую Церковь, услышала приветствия на разных языках. Но для Церкви существует один общий язык – это язык любви. Я благодарю всех за свидетельства веры, и за эту новую церковь, которую мы освятим и в которой мы будем молиться друг за друга».

С молитвой и песнопениями процессия вошла в церковь. Светлая цветовая гамма главного нефа создавала духовно-мистическое впечатление божественного света. Света, который проникал внутрь сквозь красочные витражи. Первую литургию в новой церкви провел архиепископ Джованни Д’Аниелло. Это высокая честь для прихода. Освящение храма началось молитвой и окроплением стен святой водой. Затем совершился обряд помазания стен и алтаря святым елеем в знак передачи здания Богу. Отныне церковь Пресвятой Богородицы Тихоокеанской является освященным строением и принадлежит уже только Господу. В алтарь помещены реликвии св. Иоанна Павла II.

Архиепископ Джованни Д’Аниелло (проповедь во время литургии): «Церковь – это сам Христос, а строительство Церкви знак нашей любви к Христу. Церковь (ecclesia), как община призванных, была вручена Христом Петру, который и является символом ее единства и вселенского измерения. На святой мессе мы все исповедуем единую веру и причащаемся Телом Христовым. В огромной Вселенской Церкви мы участвуем в единой Жертве Христа, а в Евхаристической молитве вспоминаем Папу, епископов, всех верных, живущих и почивших, свидетельствуя о том, что все мы – живые камни единого Храма Божия. Строительство не может быть законченным, мы строим Церковь, строим нашу любовь к Христу в течение нашей жизни. Дорогие братья и сёстры, Вы будете приходить в эту новую церковь, чтобы получить любовь Бога и Богородицы Тихоокеанской. Она заступница ваша. Бог дал нам миссию строить мир, в котором царствовали бы любовь и справедливость. Вы можете рассчитывать на мою повседневную молитву о вас, ваших семьях, вашем городе, равно как и я рассчитываю на ваши молитвы о моей миссии в вашей стране. Желаю всех благ во Христе».

Епископ Кирилл Климович : «Сегодня мы увидели своими глазами этот новый Божий Храм. Церковь не только построена, стоит, но и освящена. Город Находка принял представителя Святого Престола, представителя Папы. Можно сказать, что Папа от Бога, от Петра освятил этот храм, чтобы Ваши сердца почувствовали любовь Бога. Спасибо всем, кто был причастен к строительству – священникам и мирянам. Мы благодарны всем вложениям — духовным и финансовым. Не так часто бывает освящение церкви, в которой люди будут молиться и открывать свои сердца для любви».

Настоятель прихода Пресвятой Богородицы Тихоокеанской о. Себастиан Дсилва сердечно поздравил прихожан, чья мечта о своей церкви наконец воплотилась и обращаясь ко всем присутствующим, произнес слова благодарности: «Строить церковь – это трудная и благородная миссия. Я благодарен всем людям, организациям, строительным компаниям из России и других стран, которые участвовали в создании этого Божьего Дома. Выражаю благодарность от наших прихожан архиепископу Джованни и отцу Игорю, принявших приглашение и приехавших первый раз в Приморье, в Находку для освящения церкви. Благодарим епископа Кирилла Климовича, который освятил эту землю и заложил первый камень нашей церкви. Огромную признательность выражаю о. Мирону Эффингу и о. Даниилу Мауреру. Всю литургию освящения планировал о. Никита Кушнарев, викарий прихода Пресвятой Богородицы из Владивостока. Нельзя не отметить благотворителей Общества миссии Богородицы Марии в США, которые своими сердечными молитвами и финансовой поддержкой сделали строительство церкви в Находке не только возможным, но теперь уже сбывшимся. Благодарим Администрацию Находки, предоставившей бесплатно участок земли и разрешение на строительство церкви, брата Филиппа из Вьетнама, создавшего эскизы витражей, моих сестер и конечно моих прихожан за молитвы, поддержку и помощь».

Пресвятая Богородица Тихоокеанская

После завершения богослужения участников торжества ещё ожидала праздничная трапеза, во время которой у всех была возможность пообщаться друг с другом. «Это долгожданный праздник для всех нас, большая радость и гордость за наш город, за то, что у нас есть такая великолепная церковь», — поделились прихожане.

София Антоновна и Мария Викентьевна, прихожанки Находки : «Мы очень долго ждали этого дня, каждый день тихонько молились. Просили Бога дожить до дня освящения нашей церкви. А вот 16 наших прихожан не дождались этого радостного дня. Мы молились сегодня за них и вместе с ними».

Галина Адамовна, староста прихода в Находке : «Я стала прихожанкой давно. И с первого дня, когда мы молились в квартире-часовне и клубе мы мечтали и ждали нашу церковь. Теперь наш Божий Дом построен, мы счастливы и благодарны».

Наталья и Елена, приход Пресвятой Троицы в п. Романовка : «Здание церкви прекрасно, мы рады, здесь есть всё – витражи, алтарь, иконы. Как и положено в церкви. Здесь мы почувствовали любовь Бога, Христа, Богородицы и всех людей. Благодаря таким событиям, как освящение церкви, мы имеем возможность познакомиться ближе и пообщаться с архиепископом, епископом Кириллом».

Надежда (приход Пресвятой Богородицы во Владивостоке) : «На сегодняшнем освящении новой церкви в Находке, я почувствовала, что наша вера не затухает, а растёт. Строятся церкви и это здорово».

Дмитрий (приход Пресвятой Богородицы) : «Сегодня я увидел, что прихожане Находки дружные, как одна семья. Новая церковь построена в готическом стиле и в отличии от современных проектов, она воспринимается именно как церковь. Всё в ней притягательно и гармонично. И ещё хочется отметить, как четко, грамотно и организованно прошла торжественная литургия освящения. Всё это благодаря викарию прихода Пресвятой Богородицы из Владивостока о. Никите Кушнареву».

Оксана (хор, приход Пресвятой Богородицы) : «Сегодня было такое радостное событие для всех католиков. Особенно для меня. Я пела в новом святом радостном и светлом пространстве. Мне очень легко пелось».

Белозёровы Виктория и Антон (приход Пресвятой Богородицы): «Нас переполняла гордость за Приморский край. Здесь в Находке городские и краевые власти дали возможность построить новую католическую церковь. На торжество освящения к нам прибыли высокие гости – Апостольский посланец из Ватикана, Его Преосвященство епископ Кирилл Климович. Общение и общая молитва с такими людьми большое счастье и запоминается навсегда».

После освящения церкви здесь будут совершаться служения, и двери её всегда открыты для прихожан. Пусть же чаще церкви становятся тесными, и всё больше людей находят путь к Богу. Есть вера — есть храм, нет веры — нет храма!