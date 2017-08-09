Нигерия: причиной стрельбы в церкви стал конфликт внутри наркомафии – источник

Лагос, 9 августа. Причиной стрельбы в нигерийской церкви, жертвами которой стали 12 человек, был конфликт внутри преступного мира. Об этом ватиканскому агентству Fides сообщил источник в Нигерии.

Как сообщалось ранее, 6 августа 2017 г. в католическую церковь в городе Озубулу на юго-востоке Нигерии ворвались автоматчики и стали расстреливать прихожан. 12 человек погибло на месте, еще 20 были ранены.

По данным собеседника агентства, целью киллеров был некий Алоизиус Икегвуону – «влиятельный наркобарон, сколотивший огромное состояние на торговле кокаином в ЮАР».

Возвратившись в нигерийский штат Анамбра, откуда он родом, Икегвуону инвестировал часть своего капитала в строительство дорог, общественных зданий, а также католической церкви св. Филиппа, где 6 августа и произошла стрельба.

Икегвуону всячески старался стяжать образ благодетеля – в интернете распространялись видео, на которых он раздавал бедным людям деньги прямо на улицах.

При этом деятельность наркобарона вызывала недовольство ряда его бывших сообщников, которые считали, что он обманул их, присвоив себе большую часть денег, заработанных преступным способом.

6 августа Икегвуону решил провести в построенной им церкви своего рода благодарственную церемонию, но в последний момент был предупрежден о готовящейся расправе и не пошел в храм.

Ворвавшись в церковь, киллеры увидели, что Икегвуону нет на месте и открыли огонь по его отцу и стоявшим рядом с ним людям, решив, что все они – члены семьи их врага.

Источник: Благовест-инфо