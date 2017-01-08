Фильм из песка памяти Доктора Лизы. «Не было такой… И не будет…»

Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти благотворителя, общественного деятеля Елизаветы Глинки (1962-2016), погибшей 25 декабря 2016 в авиакатастрофе над Черным морем.

Международная общественная организация «Справедливая помощь» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

— Меня всегда вдохновляла эта женщина, — рассказала Ксения. — Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой Человек — продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе. Доктор Лиза помогла когда-то маленькой девочке, которую я очень любила, то есть получается, я своими глазами видела реальную помощь… Царствие Небесное. Вечная память…

В съемках приняли участие крымские дети, маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии. Аудиодорожкой фильма стала песня Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».