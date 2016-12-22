Нацбанк Украины выпустил монету с храмом св. Николая

19 декабря на Украине в обращение введена монета, посвященная одному из красивейших архитектурных памятников Киева — храма св. Николая, построенному в неоготическом стиле в начале ХХ века киевским архитектором В. Городецким по проекту архитектора С. Воловского.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины и надпись «Україна», а также интерьер храма святого Николая; справа номинал — 5 гривен, внизу год чеканки — 2016 и справа — логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен римско-католический храм св. Николая и размещены надписи: «Костьол Святого Миколая» (полукругом вверху) и «Київ» (над зданием).

На сайте НБУ указано, что подобные памятные монеты будут продаваться в рознице по 38 гривен.

По материалам CREDO