Архиепископ Кентерберийский отслужил англиканскую мессу в католической церкви в Риме

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби совершил 26 января англиканскую мессу в базилике св. Варфоломея на острове Тиберина в Риме. Как передает «Благовест-инфо», перед началом богослужения духовный лидер Церкви Англии поблагодарил Папу Франциска за возможность служить в древнем католическом храме.

Богослужение состоялось в рамках Недели молитв за христианское единство, которая традиционно проводится в январе.

Как объяснил журналистам католического агентства ACI Prensa настоятель Варфоломеевской церкви священник Анджело Романо, храм был предоставлен англиканам по просьбе главы дикастерии по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха.

«Мы просто предоставили архиепископу Кентерберийскому возможность совершить здесь литургию – сказал о. Романо, отметив, что никто из католиков не принял в ней участия. «Это не кощунство – это проявление братского отношения к Церкви, которая так близка нам», – добавил он.

Накануне, 25 января, архиепископ Уэлби вместе с Папой Франциском совершил экуменическую вечерню в базилике св. Павла Вне Стен. А 23 января – также в рамках Недели молитв о христианском единстве – англиканский хор дал концерт в Ватиканской базилике св. Петра.