NASA созывает экстренную пресс-конференцию по поводу внеземной жизни

Мероприятие связано с открытием, сделанным NASA за пределами Солнечной системы, сообщается в пресс-релизе американского космического агентства.

В экстренной пресс-конференции примут участие астрономы и планетологи со всего мира.

Главной темой конференции станет «поиск внеземной жизни». Других деталей NASA не приводит. Однако по информации источников некоторых западных СМИ на встрече «будет нечто важное».

Кроме того, в рамках конференции расскажут об открытии экзопланет, которые являются единственной надеждой ученых на существование внеземной жизни, передает The Independent.

Конференция состоится 22 февраля, ее прямая трансляция пройдет на сайте NASA в 21:00 по московскому времени.

В ходе конференции СМИ и аудитория смогут задать вопросы, в том числе, в микроблоге Twitter с хэштегом #askNASA.

Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.