NASA созывает экстренную пресс-конференцию по поводу внеземной жизни
Мероприятие связано с открытием, сделанным NASA за пределами Солнечной системы, сообщается в пресс-релизе американского космического агентства.
В экстренной пресс-конференции примут участие астрономы и планетологи со всего мира.
Главной темой конференции станет «поиск внеземной жизни». Других деталей NASA не приводит. Однако по информации источников некоторых западных СМИ на встрече «будет нечто важное».
Кроме того, в рамках конференции расскажут об открытии экзопланет, которые являются единственной надеждой ученых на существование внеземной жизни, передает The Independent.
Конференция состоится 22 февраля, ее прямая трансляция пройдет на сайте NASA в 21:00 по московскому времени.
В ходе конференции СМИ и аудитория смогут задать вопросы, в том числе, в микроблоге Twitter с хэштегом #askNASA.
Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.
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