Константинополь: Предстоятели Александрийской и Польской Церквей четко заявили об автокефалии УПЦ

Архиепископ Тельмисский Константинопольского Патриархата Иов (Геча) объяснил, что имели в виду Предстоятели Александрийской и Польской Православных Церквей, когда говорили о преодолении церковных недоразумений из-за автокефалии. Эксклюзивный комментарий иерах Вселенского Патриархата дал Cerkvarium.

«Я так понимаю, что в заявлении ясно говорится об автокефалии и о наведении КАНОНИЧЕСКОГО порядка в церковной жизни Украины. То есть, разделение на Украине требует введения ЦЕРКОВНОГО порядка. Эту проблему может решить только предоставление автокефалии», – заявил он.

По мнению иерарха, речь не идет об осуждении или непризнании украинской автокефалии, но о том, чтобы все произошло мирно, канонически и упорядочено.

Патриархи Александрийский Феодор II и Митрополит Варшавский и всей Польши Савва подготовили Заявление, в котором в дипломатической форме призвали избегать конфликтов в связи с введением автокефалии на Украине и пожелали, чтобы не был нарушен церковный канонический порядок.

«В духе братской любви призываем всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской Церкви: пожалуйста, сделайте все, что от вас зависит, для избежания конфликта из-за этого вопроса и для установления церковного порядка на Украинской земле», – отмечают авторы документа.

Источник: РИСУ