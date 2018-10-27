Кому молятся в Армении?

Хотя в этой стране 95% населения армяне-христиане, тем не менее, и в таком «монолитном камне» есть свои интересные вкрапления.

Народная Церковь

Армения — первая в истории страна, которая приняла христианскую религию. По преданию еще в I веке нашей эры апостолы Фаддей и Варфоломей пришли проповедовать в эту страну. Однако само Крещение страны произошло в 301 году при царе Трдате III. Поначалу Армянская Церковь была в составе единой христианской, затем после Халкидонского Собора 451 года, всё изменилось… Церкви Армении, Сирии, Египта и Эфиопии не признали этот Собор, и как следствие они получили наименование «дохалкидонские». Итак, с V века армянский народ возымел свою собственную Церковь, которая глубоко связана с культурой и историей армян.

В составе Армянской Апостольской Церкви, существуют два Католикосата — Католикосат всех армян, с центром в Эчмиадзине (Армения) и Киликийский католикосат, с центром в ливанском городе Антилиасе. Но главным, конечно, является Католикос в Армении. Также в составе ААЦ есть два автономных Патриархата — Константинопольский и Иерусалимский, которые находятся под руководством Католикоса всех армян.

Сегодня 92% населения Армении являются приверженцами Армянской Апостольской Церкви, причем среди них не только армяне, но и греки, грузины и русские.

Армянская Католическая Церковь

Первые католические миссионеры появились на Кавказе в XII веке вместе с итальянскими купцами, которые основали несколько городков на черноморском побережье, среди которых были: Матрега (современная станица Таманская), колония-крепость Копа (нынешний Славянск-на-Кубани), Мапа (Анапа) и Бата (Новороссийск). В результате деятельности миссионеров в католицизм обратились даже некоторые черкесы. Их община просуществовала до XVII века.

Попытку окатоличивания Армении предпринимали крестоносцы. Тогда, в XII — XIII веках католическое воинство решило освободить Святую Землю (Палестину) от власти ислама. Так европейцы завязали контакты с Армянской Церковью. Правда, как ни старались рыцари, но склонить армян к церковной унии им не удалось. Лишь в XVIII веке частью армянского духовенства была основана Армянская Католическая Церковь.

В наши дни, в основном, верующие армяно-католики живут на Ближнем Востоке и в Европе, но их общины существуют также в Армении и на юге России. Глава АКЦ живет в столице Ливана, Бейруте. Армянские католики признают главенство Папы Римского и католические догматы, но используют в богослужении свой исторический армянский обряд. В настоящее время в Армении численность армяно-католиков составляет 0,5% от численности всего населения.

Армянская Евангелическая Церковь — протестантская церковь пиетистского толка

В 40-е годы XIX века в Стамбуле под патронажем Константинопольского патриархата ААЦ Григором Пешдималджяном была открыта школа для изучения Библии и повышении грамотности среди духовенства и мирян. В итоге работы этого общества был основан «Пиетистский союз», члены которого начали критиковать обряды и обычаи ААЦ, которые по их мнению не соответствовали Библии. В результате конфликта с ААЦ библеисты-любители в 1846 году основали свою Армянскую Евангелическую Церковь. В начале ХХІ века АЕЦ имела около 100 приходов во многих странах от Канады и США до Ливии и Ирака. На территории Армении имеется одна церковь и 50 молитвенных домов. 1% населения страны принадлежит к АЕЦ.

Ислам

Религия Мухаммеда распространилась в Армении еще во времена арабского завоевания в VIII веке, а далее при персидском и турецком правлении. В начале XX века в Эриваньском уезде насчитывалось до 62% мусульман. За век потрясений, революций и войн, в частности Карабахского конфликта, доля мусульман в Армении сократилась до 0,1%. Сейчас в Армении проживает около трех тысяч мусульман шиитского толка. Этнически это, в основном, курды и персы.

Этанизм — «национальная религия» армян

В конце 80-х — начале 90-х в Армении, как и во многих странах постсоветского пространства начали развиваться неоязыческие движения, желавшие возродить «религию предков». Но армянское неоязычество уходит корнями еще в начало XX века, когда армянский мыслитель Гарегин Нжде создал учение Тцахарон, что означает «национальная религия». Войны, революции и Советская власть прервали возрождение армянской религии почти на 80 лет. Только в 1991 году Слак Какосаян, реэмигрант из США, создал «Орден детей Ари» и приступил к возрождению «веры отцов». Он же стал редактором сборника армянских мифов — Священного Писания Ухтагирк («Книга Клятв»).

К слову, скажем, что согласно данной книге, верховный бог Ара создал младших богов, а спустя божественное мгновение богиня Анаит сотворила человечество.

На сегодняшний день этанисты проводят свои ритуалы в знаменитом храме в Гарни, у них есть свои жрецы. Общая численность родноверов в Армении составляет 5 434 человек или 0,18 % от населения страны.

Езидизм — загадочная религия Ближнего Востока

Вера курдов-езидов представляет собой удивительную палитру религий Ближнего Востока: христианства, ислама и зороастризма. Сама эта религия возникла примерно в XII веке, основателем был Ади ибн Мусафир. Согласно вере езидов, которая изложена в Книге откровения и Чёрной книге, Бог за девять дней создал семь ангелов, небо, Землю и солнце. А ангела-павлина Малак Тавуса назначил владыкой всего сущего. Согласно мифу, когда Бог сотворил Адама, Тавус отказался преклониться перед человеком и был сброшен с Небес в Ад. Там на протяжении тысячелетий он горько плакал над страданиями грешников, залив слезами всю Преисподнюю. И Ада не стало. За это Бог и сделал его владыкой мира. С тех пор Тавус смотрит на мир через свое око — Солнце.

Согласно переписи населения Армении на 2011 год езидизм исповедуют 25 204 человек или 0,83% населения. В основном езиды проживают в Армавирской области страны. 29 сентября 2012 года в этом регионе, в селе Анкалич был торжественно открыт и освящен езидский храм «Зиарат». Это первый храм, построенный за пределами северного Ирака — родины езидов.

Источник: Благовест-инфо