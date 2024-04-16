Новый заместитель секретаря Департамента по делам Восточных Церквей

15 апреля 2024 года Папа Франциск назначил монсеньора Филиппо Чампанелли заместителем секретаря Департамента по делам Восточных Церквей. С 2012 по 2015 год священник был секретарем Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь, напоминает Vatican News.

Монсеньор Чампанелли родился в 1978 году в Наварре, на севере Италии. В 2003 году рукоположен в сан священника. Защитил докторскую степень по богословию в Папском Григорианском университете в Риме. В 2009 году окончил Папскую духовную академию – учебное заведение, готовящее будущих дипломатов Святейшего Престола.

С 2009 по 2011 год он был секретарем Апостольской нунциатуры в Грузии, Армении и Азербайджане, а следующие три года – в Белоруссии. Апостольским нунцием в этих странах в то время был кардинал Клаудио Гуджеротти, нынешний префект Дикастерии Восточных Церквей.

После завершения службы в Минске в 2015 году монсеньор Чампанелли был назначен сотрудником отдела общих дел Государственного секретариата.

В последние месяцы он стал известен широкой публике, поскольку несколько раз Папа Франциск из-за простуды и возникшего недомогания доверял ему чтение своих речей.