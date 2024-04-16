Новый заместитель секретаря Департамента по делам Восточных Церквей

Новый заместитель секретаря Департамента по делам Восточных Церквей

Апрель 16, 2024

15 апреля 2024 года назначил монсеньора заместителем секретаря Департамента по делам Восточных Церквей. С 2012 по 2015 год священник был секретарем Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь, напоминает Vatican News.

Монсеньор Чампанелли родился в 1978 году в Наварре, на севере Италии. В 2003 году рукоположен в сан священника. Защитил докторскую степень по богословию в Папском Григорианском университете в Риме. В 2009 году окончил Папскую духовную академию – учебное заведение, готовящее будущих дипломатов Святейшего Престола.

С 2009 по 2011 год он был секретарем Апостольской нунциатуры в Грузии, Армении и Азербайджане, а следующие три года – в Белоруссии. Апостольским нунцием в этих странах в то время был кардинал , нынешний префект Дикастерии Восточных Церквей.

После завершения службы в Минске в 2015 году монсеньор Чампанелли был назначен сотрудником отдела общих дел Государственного секретариата.

В последние месяцы он стал известен широкой публике, поскольку несколько раз Папа Франциск из-за простуды и возникшего недомогания доверял ему чтение своих речей.

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