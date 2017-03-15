К 2050 году число христиан в мире возрастет на миллиард, они останутся религиозным большинством — исследование

Христиане продолжат оставаться преобладающей по численности религиозной общиной в мире к середине XXI века, показало исследование, проведенное Центром изучения глобального христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл (США).

Сейчас их число составляет 2,479 млрд., вторыми идут мусульмане — 1,784 млрд. К 2025 году христиан будет 2,732 млрд., мусульман — 2,044 млрд., а в 2050 году религиозным большинством останутся христиане (3,443 млрд.), ислам же будут исповедовать 2,766 млрд. человек, пишет в среду газета «НГ-Религии», ссылаясь на упомянутое исследование.

Преобладающей по численности христианской конфессией является католицизм (1,317 млрд.), к 2050 году католиков будет 1,609 млрд. К протестантам в настоящее время относят себя 559 млн. человек, в 2050 году их число вырастет до 871 млн.

Самое большое число христиан сегодня проживает в Латинской Америке — 591 млн., еще 582 млн. — в Африке. Однако уже через восемь лет Африка станет центром христианства: численность приверженцев Христа составит на континенте более 721 млн., а в 2050 году — 1,253 млрд.

В Латинской Америке в 2025 году христиане составят 633 млн., в 2050-м — 704 млн. Вырастет численность христиан и в других регионах, особенно в Азии, — на 200 млн. к 2050 году. И только в Европе количество христиан сократится с 554 млн. (2017 год) до 494,9 млн. (2050-й).

Источник: Интерфакс-Религия