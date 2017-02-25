Итальянский епископат и Ассоциация врачей-католиков выступили против давления на тех, кто отказывается делать аборт

Итальянская епископская конференция выступила с резкой критикой недавнего решения администрации области Лацио, поддержанного министерством здравоохранения, объявить конкурс на вакантное место двух врачей-гинекологов, практикующих аборты. Согласно епископату, а также Итальянской ассоциации врачей-католиков и Движению защиты жизни, речь идет о тяжкой дискриминации и о нарушении 194-го закона, легализовавшего аборты.

Проблема в римской больнице «Сан Камилло» возникла потому, что в Италии 7 гинекологов из 10 отказываются делать аборты по соображениям совести, а в области Лацио это соотношение равно 8 из 10. В контракте для новых врачей присутствует оговорка, запрещающая ссылаться на 9 статью закона об абортах, которая предусматривает право на отказ по мотивам совести. Дон Кармине Ариче, директор Отдела по душепопечению в области здравоохранения при епископской конференции, утверждает, что это противоречит закону об абортах, который был принят не с целью содействовать прерываниям беременности, а чтобы предупреждать их. Кроме того, исключение врачей, отказывающихся делать аборты по соображениям совести, делает конкурс на замещение вакансий незаконным.

Как пояснил в интервью Радио Ватикана президент Движения защиты жизни Джан Луиджи Джильи, 194-й закон, декриминализовавший аборты в 1978 году, имел целью сократить число абортов, предложив альтернативу, а вовсе не превратить его в требование. По мнению Джильи, конкурс, объявленный больницей «Сан Камилло», открывает путь давлению на врачей: медиков хотят превратить в исполнителей режима, в то время как они призваны действовать по долгу профессиональной совести. Кроме того, этот прецедент поощряет политику занятости, основанную на политическом и идеологическом критерии.

В материнской утробе человек находится на стадии развития, которая отличается от стадии развития сформировавшегося человека, но это не отменяет факта, что он является человеком. Для того, чтобы противодействовать уничтожению формирующегося человека, Движение защиты жизни предлагает женщинам альтернативу, выяснив, по каким причинам мать решается на уничтожение рождающейся в ней жизни. Разумеется, некоторых из них никакие доводы не заставили бы сохранить жизнь ребенку, однако значительное число беременных вынуждены пойти на аборт из-за экономических и социальных проблем, из-за давления или страха перед вероятной патологией ребенка. Усилиями волонтеров Движению защиты жизни удается спасти от убийства более 10 тысяч детей в год. В Италии действуют 350 центров защиты жизни, курируемых этой ассоциацией. «Государство же ничего не предпринимает в этом направлении, — констатирует президент Движения защиты жизни, — аборт превращают в гражданское право, в то время как это – крах общества».

Источник: Радио Ватикана