Главы Александрийской и Польской православных церквей призвали не допустить эскалации конфликта, связанного с украинской «автокефалией»

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратились с призывом сделать все возможное, чтобы избежать конфликта из-за возможного предоставления автокефалии неканоническим структурам на Украине.

«Мы, главы двух поместных Церквей, (…) осознавая ответственность за жизнь святого православия, его мир, единство и соблюдение догматического и канонического порядка, перед лицом испытаний, которые переживает сегодня православие в Украине, в духе братской любви призываем всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все, что от них зависит, во избежание конфликта из-за этого вопроса и для установления мира на украинской земле», — говорится в обращении, которое цитирует греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».

Во время литургии, которую возглавили предстоятели двух Церквей в эту пятницу, в праздник Рождества Богородицы, они помолились о единстве и мире украинского народа.

Ранее митрополит Варшавский и всей Польши Савва выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и призвал верующих УПЦ быть мужественными, не сдаваться и держаться единства вокруг своего предстоятеля.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя заявление первоиерархов, отметил, что украинский церковный вопрос «не касается теперь уже только исключительно Москвы, Константинополя и Киева», а решение этого вопроса зависит «теперь уже от всех поместных Церквей, раз не может решиться между тремя вышеупомянутыми церковными центрами».

«Это позитивный сигнал, и сигнал всем поместным Церквам», — заметил он, подчеркнув, что «обращение является ответом на призыв РПЦ перенести обсуждение этого вопроса на общеправославный уровень».

Источник: Интерфакс