Глава УАПЦ пожалел, что согласился на передачу Константинополю Андреевской церкви

Лидер самопровозглашенной Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) Макарий Малетич сожалеет, что согласился передать Андреевскую церковь в Киеве Константинопольскому патриархату, и не намерен в будущем оставаться таким же сговорчивым.

В интервью каналу «Эспрессо TV» Макарий отметил, что в вопросе передачи Андреевской церкви поступил последовательно, в отличие от президента Петра Порошенко, который сначала говорил, что храмы принадлежат государству и никому передаваться не будут. «Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. (…) Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове — пожалуйста. А в передаче на ZIK президент сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись. Но нужно быть последовательным. Меня можно один раз обмануть, второй, но больше не получится», — предупредил глава УАПЦ. Он выразил недоумение тем, что «московские» храмы (канонической УПЦ МП) не будут передавать, а единственный кафедральный собор УАПЦ — «можно передать». «Такая вот «справедливость», — сказал Макарий.

УАПЦ — одна из трёх религиозных организаций Украины (наряду с УПЦ МП и т.н. Киевским патриархатом), представители которых, по замыслу Константинополя, должны принять участие в объединительном соборе. Между тем Макарий вновь высказал сомнение в успехе объединительного процесса, указывая на то, что по-прежнему не определены название будущей Церкви, устав и модель. «Хотят всех объединить, так торжественно, на весь мир. Дай Бог, чтобы так произошло, но я теперь уже сомневаюсь», — сказал глава УАПЦ. По его словам, ни он сам, ни его епископы, ни священники не готовы к собору. «Я сказал экзархам, что на согласование нужно две недели, но они говорят, что это долго. Но как быстрее сделать, если нет устава и названия, я не знаю. Ну, соберу я священников и диаконов — и что я им скажу?» — задал вопрос Макарий. Выходом из этой ситуации, по его мнению, может быть вмешательство Патриарха Варфоломея, который сам назначил бы главу единой Поместной Церкви Украины, вручил ему томос, и тогда вокруг него будут объединяться все, «кто хочет».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что передача Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату для работы его представительства приблизит получение Томоса об автокефалии Православной Церкви на Украине. П. Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату, и парламент его одобрил.

Андреевская церковь построена в стиле барокко по проекту Бартоломео Расстрели в 1754 году в Киеве на крутом правом берегу Днепра, на Андреевской горе. Вниз от нее идет Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним. В настоящее время это главный действующий храм Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Источник: Интерфакс-Религия