Глава УАПЦ пожалел, что согласился на передачу Константинополю Андреевской церкви

Глава УАПЦ пожалел, что согласился на передачу Константинополю Андреевской церкви

Октябрь 23, 2018

Лидер самопровозглашенной Украинской Автокефальной Православной Церкви () Макарий Малетич сожалеет, что согласился передать Андреевскую церковь в Киеве Константинопольскому патриархату, и не намерен в будущем оставаться таким же сговорчивым.

В интервью каналу «Эспрессо TV» Макарий отметил, что в вопросе передачи Андреевской церкви поступил последовательно, в отличие от президента Петра Порошенко, который сначала говорил, что храмы принадлежат государству и никому передаваться не будут. «Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. (…) Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове — пожалуйста. А в передаче на ZIK президент сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись. Но нужно быть последовательным. Меня можно один раз обмануть, второй, но больше не получится», — предупредил глава УАПЦ. Он выразил недоумение тем, что «московские» храмы (канонической УПЦ МП) не будут передавать, а единственный кафедральный собор УАПЦ — «можно передать». «Такая вот «справедливость», — сказал Макарий.

УАПЦ — одна из трёх религиозных организаций Украины (наряду с УПЦ МП и т.н. Киевским патриархатом), представители которых, по замыслу Константинополя, должны принять участие в объединительном соборе. Между тем Макарий вновь высказал сомнение в успехе объединительного процесса, указывая на то, что по-прежнему не определены название будущей Церкви, устав и модель. «Хотят всех объединить, так торжественно, на весь мир. Дай Бог, чтобы так произошло, но я теперь уже сомневаюсь», — сказал глава УАПЦ. По его словам, ни он сам, ни его епископы, ни священники не готовы к собору. «Я сказал экзархам, что на согласование нужно две недели, но они говорят, что это долго. Но как быстрее сделать, если нет устава и названия, я не знаю. Ну, соберу я священников и диаконов — и что я им скажу?» — задал вопрос Макарий. Выходом из этой ситуации, по его мнению, может быть вмешательство Патриарха Варфоломея, который сам назначил бы главу единой Поместной Церкви Украины, вручил ему томос, и тогда вокруг него будут объединяться все, «кто хочет».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что передача Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату для работы его представительства приблизит получение Томоса об автокефалии Православной Церкви на Украине. П. Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату, и парламент его одобрил.

Андреевская церковь построена в стиле барокко по проекту Бартоломео Расстрели в 1754 году в Киеве на крутом правом берегу Днепра, на Андреевской горе. Вниз от нее идет Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним. В настоящее время это главный действующий Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Источник: Интерфакс-Религия

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна