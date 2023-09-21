В Томске к юбилею храма католическая община объявила конкурс рисунков
В нынешнем году томскому храму Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария, что находится по адресу: улица Бакунина, 4, исполняется 190 лет. В связи с этим городская католическая община на своей ВК-страничке объявила конкурс рисунков.
Основные параметры конкурсных работ:
— Рисунок храма внутри / снаружи
— Техника любая
— Формат А3 / А4
— Подписывать карандашом с обратной стороны (имя, возраст, контактный номер телефона).
Сообщается также, что участвовать в конкурсе могут ВСЕ желающие — не зависимо от возраста и вероисповедания.
По итогам конкурса будет определено три призовых места. При этом ВСЕ участники получат памятные подарки. По окончанию конкурса будет выставка всех работ в приходском доме.
Работы нужно приносить в храм (на Бакунина, 4) либо в приходской дом (на Бакунина, 7) — до 6 октября 2023 года.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к Дарье Вахрушевой +7-952-153-50-29.
(Верхний рисунок выполнен московской художницей Ольгой Рубцовой)
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